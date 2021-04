Dopo aver presentato una buona parte della sua line up di smartphone per il 2021, OPPO si dedica ora agli accessori. Se gli auricolari TWS OPPO Enco Buds sono stati appena lanciati, gli Enco Play sono invece pronti ad essere presentati.

OPPO Enco Play: tutto quello che sappiamo sui nuovi auricolari TWS

Design e specifiche tecniche

Se guardiamo al design, gli OPPO Enco Play risultano essere i classici auricolari TWS semi in-ear che con l'avanzare dell'ANC nelle cuffie di questo tipo stanno andando un po' a perdersi, ma è anche indicativo della fascia di prezzo in cui si collocano. Il case di ricarica invece ha una conformazione che ricorda, a seconda dei punti di vista, un uovo o un sasso.

Passando alle specifiche vere e proprie, si parte dal supporto al Bluetooth 5.2, che di conseguenza porta ad un pairing molto più rapido. Non manca poi il riconoscimento tramite AI della scena audio che sta utilizzando l'utente al fine di ridurre il rumore. In più, sono dotate di un rinnovato sistema vocale, che potrebbe essere utile per chi lavora nella musica, oltre ad avere un supporto totale ad Android ed iOS.

Presente un'importante Low Latency Mode (chiamata comunque Gaming Mode), che porta a 47 ms la latenza per auricolari singolo e quindi a 94 ms in full link, con stand-by intelligente. Per l'autonomia, si prevedono circa 4 ore di ascolto consecutivo, che con il case di ricarica diventano 16 ore garantite. Presente inoltre il sistema di ritrovamento per gli auricolari, l'animazione di pairing per dispositivi OPPO e soprattutto una certificazione contro gli spruzzi IPX4.

OPPO Enco Play – Prezzo e data di uscita

Le nuove cuffie TWS OPPO Enco Play sono davvero prossime all'uscita, visto che la data X è fissata al 29 aprile 2021, ma verranno svelate in anteprima in un evento dedicato il 24 aprile 2021. Per il prezzo, OPPO ha fissato una cifra di circa 51€ al cambio (399 yuan), che le rendono auricolari tutto sommato interessanti, considerata la qualità dell'audio portata dal brand.

