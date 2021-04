Quando scegliamo delle cuffie wireless, non guardiamo solo alla sostanza, ma anche al prezzo e allo stile. E gli auricolari TWS Kospet PopBuds uniscono proprio tutte queste esigenze, soprattutto in offerta lampo su GearBest.

Kospet PopBuds: gli auricolari TWS in offerta lampo su GearBest

Dicevamo dello stile di questi PopBuds, che infatti si presentano con un design semi in-ear con una finitura dorata ai connettori che dona in tutte le colorazioni un tocco di eleganza non indifferente. Passando poi alle specifiche, abbiamo due speaker full-range tra i 50 Hz e i 20KHz, ma anche una buona batteria da 25 mAh per auricolari e 300 mAh per la custodia, che permette di arrivare a tante ore di utilizzo, con circa 4 ore di ascolto consecutivo a carica completa.

Passando all'hardware, abbiamo un chipset Bluetooth 5.1 JL6973, che garantisce una maggiore stabilità di connessione e performance di ascolto più che sufficienti, oltre che un più ampio raggio di copertura. Il pairing inoltre sarà pressoché immediato all'apertura del case. Non mancano inoltre gli essenziali controlli touch, utili per gestire l'attività auricolare.

Gli auricolari TWS Kospet PopBuds sono attualmente in offerta lampo su GearBest all'ottimo prezzo di 16.94€, che per quello che offrono sono un costo decisamente conveniente, specie con la spedizione gratuita, tra l'altro relativamente rapida per gli standard.

