Di recente siamo stati alle prese con le cuffie Enco X, una soluzione di tutto rispetto e dalla qualità invidiabile (qui trovate la nostra recensione); nel frattempo la casa cinese ha lanciato anche il modello Enco Air in Italia e di certo non sembra intenzionata a fermarsi per quanto riguarda il settore degli auricolari. Infatti, silenziosamente ha lanciato in Thailandia le nuove cuffie TWS OPPO Enco Buds: ecco tutto quello che c'è da sapere su questa novità, tra caratteristiche, prezzo e uscita sul mercato.

OPPO Enco Buds: tutto sulle nuove cuffie TWS

Design e caratteristiche

Le cuffie TWS OPPO Enco Buds si presentano come modello successivo delle Enco W11: abbiamo quindi un corpo senza stelo, con un look essenziale e dimensioni contenute (22,2 x 19,6 x 22,7 mm per singola cuffia, 67 x 40,4 x 27,2 mm per la custodia). Sia le cuffie che la custodia di ricarica presentano una sobria colorazione bianca o blu.

Gli auricolari presentano la connettività Bluetooth 5.2 mentre sulla parte frontale del case troviamo un indicatore LED per la ricarica. Si tratta di cuffie con protezione IP54 mentre lato batteria abbiamo un'unità da 400 mAh per la custodia e due da 40 mAh per i singoli auricolari. In termini di autonomia si parla di circa 6 ore e 24 ore utilizzando il case (con volume al 50%). La ricarica avviene tramite porta Type-C.

Non mancano poi un driver dinamico da 8 mm, codec AAC e SBS, la modalità a bassa latenza per il gaming e un sistema di cancellazione intelligente del rumore durante le chiamate (non ANC).

OPPO Enco Buds ufficiali: prezzo e disponibilità

Le cuffie TWS OPPO Enco Buds sono attualmente disponibili all'acquisto in Thailandia, al prezzo di circa 26€ al cambio attuale. Al momento questo è l'unico mercato in cui sono stati lanciati i nuovi auricolari e non sappiamo se arriveranno anche alle nostre latitudini.

