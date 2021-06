Dopo la parentesi aperta con iQOO – la costola di vivo potrebbe ricevere ben tre smartphone “sperimentali” – si passa ad OPPO e anche qui abbiamo a che fare con un nuovo marchio registrato che fa pensare. La compagnia cinese ha registrato il nome OPPO Find N, un chiaro riferimento ad una nuova serie di dispositivi: che si tratti dello smartphone pieghevole del brand oppure di un riferimento alla celebre (e defunta) serie N?

OPPO Find N: qual è l'identità del misterioso smartphone?







Purtroppo al momento abbiamo solo una certificazione e null'altro; inoltre il documento in questione non fa altro che confermare l'esistenza di un dispositivo chiamato OPPO Find N, ma non sono presenti dettagli in merito alla specifiche o alla sua identità. Il nome è comunque altisonante e richiama ad una pesante eredità: la famiglia Find è l'attuale serie top della casa cinese, sviluppatasi anche come gamma “sperimentale” (si pensi al primo e bellissimo Find X). Quindi abbiamo due informazioni: si tratterà di un flagship e potrebbe arrivare con funzioni particolari o inedite… ma quali?





Ovviamente il pensiero non può che andare verso il primo smartphone pieghevole di OPPO. Il dispositivo è stato mostrato dallo stesso Brian Shen – ex VP dell'azienda – in alcune immagini dal vivo: il debutto sarebbe previsto verso fine 2021, ma ad oggi mancano dettagli certi.

Un'altra ipotesi è che OPPO sia intenzionata a riportare il vita la serie N: che sia in arrivo un nuovo smartphone con fotocamera rotante? Il precedente N3 è stato un gioiellino e visto il successo della gamma ZenFone di ASUS potrebbe essere una strada da ripercorrere.

Infine, per farci del male, abbiamo una terza possibilità: OPPO Find N potrebbe anche essere il capostipite di una nuova famiglia, magari dotata di fotocamera sotto il display. In fondo il prototipo dell'azienda l'abbiamo già visto, ora manca solo la versione commerciale. Piccolo bonus prima di concludere: ricordiamo che di recente OPPO ha lanciato il concept X 2021, il suo primo rollable. E se Find N fosse il nome commerciale?

Insomma, come potete vedere la carne al fuoco è davvero tanta. Sottolineato ancora una volta che le nostre sono ipotesi e che l'ultima parola spetta alla compagnia asiatica. Secondo voi quale sarà l'identità di OPPO Find N? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

