Come dimezzare lo spazio delle foto scattate su Xiaomi

Se hai uno smartphone Xiaomi e scatti tante foto, allora voglio svelarti un trucchetto per risparmiare spazio in memoria. Un metodo che ti tornerà utile anche se non sei solito realizzare moltissime foto, dato che ha comunque un impatto significativo nello spazio occupato. Si tratta di una funzionalità integrato all'interno della stessa MIUI, perciò non dovrete munirvi di app esterne o eseguire passaggi strani. Ciò si svolge grazie alla stessa app della Fotocamera, perciò ti basta seguire la procedura da me illustrata per trarne vantaggio.

Ecco un rapido metodo per far occupare meno spazio alle foto scattate col tuo Xiaomi

Cos'è il formato HEIF?

Tutto verte attorno al concetto di formato HEIF, acronimo che sta per High Efficiency Image File Format, a volte indicato anche come estensione HEIC (High Efficiency Image Container). Introdotto al pubblico da Apple qualche anno fa, anche Xiaomi ha abbracciato questa tecnologia con l'avvento della serie Mi 10. Con l'avvento di fotocamere da 50, 64 e 108 MP, si sono cercati metodi per occupare meno spazio possibile all'interno della memoria degli smartphone.

Come probabilmente saprete, i sensori fotografici acquisiscono un gran quantitativo di dati, le cosiddette foto RAW (prive di compressione). Ma specialmente nella fotografia mobile, avere una foto che occupa decine di MB sarebbe uno spreco di memoria per un vantaggio qualitativo poco (o per niente) apprezzabile su schermi così piccoli. Per questo, le app di ogni smartphone elabora questi dati e li comprime, dando all'utente la foto in formato JPG. Questo è il compromesso migliore e più diffuso per comprimere le foto ma mantenendo un certo livello nella qualità dell'immagine.

Ma i formati si evolvono nel tempo e da qualche anno ha iniziato a diffondersi quella che potremo per certi versi definire l'evoluzione del JPG. Le potenzialità di questo formato sono molteplici, in quanto è un contenitore che può racchiudere non soltanto immagini statiche, ma anche testo, audio, video e animazioni. Ma a parte questo, il vantaggio in termini fotografici si sostanzia nel risparmiare spazio con una riduzione qualitativa trascurabile sul display di uno smartphone.

Come usare il formato HEIF su Xiaomi

A questo punto, vediamo come potete usufruire di questo risparmio di memoria abilitando il formato HEIF sugli smartphone Xiaomi. Ecco cosa dovete fare:

Apri l'app Fotocamera Clicca in alto a destra sulle tre linee Seleziona la voce “Impostazioni“ Nel menu, abilita il toggle per la voce “Formato HEIF“

A dimostrazione della differenza di dimensioni fra le due modalità, eccovi un esempio: la stessa foto, scattata prima in formato JPG e poi in quello HEIF. Un risparmio di MB pari al 41%: moltiplicate questo per tutte le foto che avete in Galleria e capirete da voi che il risparmio può rivelarsi notevole.

Qualcuno potrebbe giustamente chiedersi quale sia il compromesso visivo. Insomma, 41% in meno significa meno dati, no? Ecco le due immagini a confronto:

Viste così, la differenza è pressoché impalabile. E anche facendo un crop spinto, il risultato non cambia in maniera tangibile:

Certo, è giusto specificare che quelle che vedete sono immagini compresse. Ma se foste curiosi, vi lascio in download le due foto originale per poterle spulciare.

