Se c'è una cosa che Xiaomi ama fare è sperimentare. Spesso lo fa con i suoi smartphone, lanciando modelli e prototipi di un certo livello (ovviamente non è l'unica). Ed in questo senso l'ultima idea di Xiaomi, non innovativa nel concetto, è quella di lanciare smartphone senza porte USB molto a breve.

Xiaomi: ecco quando prevede l'arrivo di smartphone senza porte USB

Il discorso relativo a dispositivi mobile portless è venuto fuori durante il focus sulla ricarica a 200W. Qui, gli addetti al settore si sono sbilanciati su quando potrebbero arrivare sul mercato. Infatti, pare che Xiaomi preveda di lanciare uno smartphone senza porte USB già nel 2022. Un azzardo non da poco ma che potrebbe essere collegato proprio con l'avanzare della tecnologia di ricarica ultra-rapida che il brand sta portando avanti.

Inoltre, un concept phone con questa filosofia hardware Xiaomi l'ha già realizzato, come possiamo vedere qui quando si parlò dello smartphone con display Waterfall, che appunto non aveva alcun tipo di interruzione sulla propria scocca. Il beneficio di questa soluzione potrebbe essere l'ampliamento delle possibilità di connessione che il dispositivo può ottenere.

Insomma, pare che Xiaomi e presto anche altri brand inizieranno a muovere un passo verso tutto ciò che è wireless, che in principio faceva parte del concept di Meizu Zero, quindi quanto di più comodo possibile rispetto all'eterna ed annosa ricerca di connessioni cablate che ad oggi dividono gli utenti, come quando si è iniziato a rimuovere il jack audio da 3.5 mm, oggi appannaggio di qualche medio gamma o qualche soluzione da gaming.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu