Nelle scorse ore la casa asiatica ha quasi ufficializzato Reno 5 F, nuova versione del dispositivo ma con specifiche più modeste. Oltre a questo dispositivo – previsto in Kenya – arriva anche un ennesimo smartphone, questa volta per il mercato cinese: si tratta di OPPO Reno 5 K, smartphone che va a “sostituire” il precedente Reno 5 China: andiamo a scoprire perché e tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Aggiornamento 06/03: con l'inizio della commercializzazione del dispositivo, OPPO ha svelato anche il prezzo di vendita. Trovate tutti i dettagli nella sezione dedicata.

OPPO Reno 5 K ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

La serie Reno 5 è stata di certo un successo in Cina, con vendite record: il tutto si traduce in un sold out che ha lasciato a bocca asciutta tanti utenti cinesi. Per questo motivo l'azienda ha lanciato il “nuovo” OPPO Reno 5 K, una riedizione del dispositivo che è esaurito nelle scorse settimane. A questo giro abbiamo il chipset Snapadragon 750G invece del 765G, accompagnato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

A differenza del predecessore, il modello 5 K rinuncia alla colorazione Aurora Blue in favore delle solite Midnight Black e Starry Dream, con una terza aggiunta, ossia una nuova variante verde Green Breeze (che vedete nelle immagini in alto). La scheda tecnica non cambia rispetto al Reno 5 “standard”, fatta eccezione per il SoC: insomma, si tratta di una vera e propria riedizione con le stesse specifiche, il medesimo design ma un chipset differente. Di seguito trovate la scheda tecnica completa.

Scheda tecnica

Display OLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con densità di 410 PPI e refresh rate a 90 Hz ;

(2400 x 1080 pixel) con densità di 410 PPI e refresh rate a ; dimensioni di 159,1 x 73,4 x 7,9 mm per 172 g (Midnight Black) / 180 g (Starry Night)

SoC Qualcomm Snapdragon 750G

GPU Adreno 619

8/12 GB di RAM LPDDR4X-2133

di RAM LPDDR4X-2133 128/256 GB di storage UFS 2.1 non espandibile

di storage UFS 2.1 non espandibile sensore d'impronte nel display e riconoscimento facciale

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.7-2.2-2.4-2.4 con grandangolare, macro e lente Portrait

f/1.7-2.2-2.4-2.4 con grandangolare, macro e lente Portrait selfie camera da 32 MP f/2.4

f/2.4 supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, USB Type-C, ingresso mini-jack

batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W

con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da sistema operativo Android 11 con ColorOS 11

OPPO Reno 5 K ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO Reno 5 K parte da 348€ al cambio attuale, ossia 2.699 yuan (per la versione da 8/128 GB). La versione potenziata con 12/256 GB di memorie viene proposta invece a 387€ al cambio (2.999 yuan). Le vendite sono già cominciate in Cina ma al momento non è dato di sapere se questo dispositivo varcherà o meno i confini del paese.

Il modello Reno 5 K non è l'unica novità in arrivo per OPPO. Di recente la casa cinese ha presentato la sua tecnologia di ricarica wireless a distanza, mentre Find X3 Pro sembra farsi sempre più vicino. Il super flagship, poi, potrebbe non essere solo e arrivare in compagnia dei modelli Neo e Lite.

