Sono passate alcune settimane dal debutto in Cina della nuova serie Reno (di cui qui trovate tutti i dettagli), seguito poi dall'arrivo del modello Reno 5 4G (solo in alcuni paesi) ma ecco che finalmente arrivano buone nuove per il mercato internazionale. OPPO Reno 5 Pro 5G Global è ufficiale ed è stato presentato in India: non sappiamo se e quando questo dispositivo arriverà anche da noi ma nel frattempo ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

OPPO Reno 5 Pro 5G Global ufficiale in India: tutto quello che c'è da sapere

Con i modelli della famiglia Reno, gli appassionati del brand cinese lo sanno bene, non c'è mai da stare tranquilli. Spesso le varianti internazionali si presentano con alcune differenze rispetto alle versioni rilasciate in patria. Nel caso di OPPO Reno 5 Pro 5G Global, il primo avvistamento della serie al di fuori dei confini cinesi riguarda un dispositivo che viene trasposto 1:1 rispetto al modello ufficializzato in patria. Lo smartphone ha debuttato in India, uno dei paesi apripista per l'arrivo di device su più mercati internazionali, con la sigla CPH2201 e un design già visto.

Frontalmente abbiamo un ampio pannello AMOLED con lettore d'impronte integrato, risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco a 180 Hz. La selfie camera da 32 MP viene integrata in un foro posizionato in alto a sinistra; il display presenza i bordi curvi, una soluzione che trasmette sempre eleganza e raffinatezza. Le colorazioni al lancio sono la Starry Black e l'Astral Blue mentre la back cover ospita una quad camera rettangolare con il medesimo layout della versione cinese.

Specifiche

A muovere OPPO Reno 5 Pro 5G Global – ricordiamo ancora una volta, lanciato in India – troviamo il chipset MediaTek Dimensity 1000+, octa-core fino a 2.6 GHz. Il SoC è supportato da 8 GB di RAM mentre lato storage abbiamo una memoria non espandibile da 128 GB. La batteria da 4.355 mAh può essere ricaricata in un lampo grazie al supporto alla tecnologia SuperVOOC 2.0 da 65W.

Fotocamera

Lo smartphone offre una quad camera con sensore principale da 64 MP (f/1.7) accompagnato da un modulo ultra-grandangolare da 8 MP con FOV 115°. Presenti altri due sensori di supporto: uno mono da 2 MP ed un obiettivo macro da 2 MP. Di seguito trovate la scheda tecnica completa del device, con tutti i dettagli.

OPPO Reno 5 Pro 5G Global (India) – Scheda tecnica

Display OLED da 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con densità di 402 PPI e refresh rate a 90 Hz ;

(2400 x 1080 pixel) con densità di 402 PPI e refresh rate a ; dimensioni di 159,7 x 73,2 x 7,6 mm per 173 g

SoC MediaTek Dimensity 1000+

CPU octa-core Cortex-A77/A55 (4 x 2,6 GHz + 4 x 2,0 GHz)

GPU ARM Mali-G77 MC9

8 GB di RAM LPDDR4X-3733

di RAM LPDDR4X-3733 128 GB di storage UFS 2.1 non espandibile

di storage UFS 2.1 non espandibile sensore d'impronte nel display e riconoscimento facciale

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.7-2.2-2.4-2.4 con grandangolare, macro e lente Portrait

f/1.7-2.2-2.4-2.4 con grandangolare, macro e lente Portrait selfie camera da 32 MP f/2.4

f/2.4 supporto dual SIM 5G, banda 20, Wi-Fi ac Tri Band, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, USB Type-C, ingresso mini-jack, NO NFC

batteria da 4.350 mAh con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W

con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da sistema operativo Android 11 con ColorOS 11

OPPO Reno 5 Pro 5G Global ufficiale: prezzo e disponibilità fuori dalla Cina

Il prezzo di OPPO Reno 5 Pro 5G Global è di 406€ al cambio attuale, ovvero 35.990 rupie, per la sola versione da 8/128 GB disponibile nelle colorazioni Black e Blue. L'abbiamo specificato varie volte e torniamo a sottolinearlo: il device ha debuttato in India, solitamente un apripista per il mercato internazionale.

Tuttavia non sappiamo se e quando arriverà in Europa e se questa sarà la configurazione destinata anche ad altri paesi. Non appena ne sapremo di più per la nostra penisola, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli del caso.

