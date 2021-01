Gli appassionati di Smartisan conoscono bene le vicissitudini del brand, l'arrivo della crisi (anche se sempre negata con forza dal CEO) e la salvezza grazie a ByteDance, casa di TikTok. A dispetto di qualsiasi problematica ci siamo trovati di fronte a dispositivi di tutto rispetto, con un look originale ed un software degno di questo nome (qui trovate la nostra recensione del modello Nut Pro 2). A quanto pare tutto questo e l'aiuto di un colosso social non sono bastati a salvare Smartisan dal baratro: nelle scorse ore, infatti, ByteDance ha annunciato la chiusura della divisione smartphone.

ByteDance chiude Smartisan Mobile: ecco che cosa cambia da ora in poi

Purtroppo, a distanza di alcuni mesi dall'arrivo del top di gamma R2 e della versione 8.0 della sua UI, Smartisan non ce l'ha fatta. Stando a quanto riportato dai media cinesi, ByteDance avrebbe staccato la spina della divisione mobile già il 13 gennaio: l'azienda proprietaria di TikTok avrebbe già assorbito il team di ricerca e sviluppo di Smartisan nel proprio team hardware. Precisamente si tratta del team dedicato all'hardware educativo (settore “Istruzione”), con a capo il fondatore di Musical-ly Yang Luyu.

In base a quanto ricostruito dalla testata asiatica ITHome, le vendite di Smartisan non sarebbero state soddisfacenti; lo stesso brand non avrebbe riscosso il successo sperato. Inoltre pare che ci siano anche problemi di natura logistica: ByteDance non avrebbe dalla sua la potenza produttiva di Xiaomi, OPPO e vivo, con costi di produzione ben più salati rispetto a queste realtà.

In tutto questo è intervenuto anche il Product Manager Zhu Haizhou, tramite un post su Weibo ed i commenti, il quale ha specificato alcuni dettagli. Ovviamente i servizi post-vendita, l'assistenza e la manutenzione software del sistema continuerà e gli attuali possessori di uno smartphone a marchio Smartisan possono dormire sonni tranquilli.

