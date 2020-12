Con l'arrivo del modello Pro+ (qui trovate tutti i dettagli) la serie Reno 5 è al completo… o almeno così pensavamo! Nelle scorse ore e quasi in sordina, la casa cinese ha annunciato OPPO Reno 5 4G, versione dotata della sola connettività LTE ma che non rinuncia allo stile: ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità del nuovo mid-range.

OPPO Reno 5 4G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il dispositivo adotta una design simile a quello di OPPO Reno 5 standard: la versione 4G offre un pannello AMOLED da 6.4″ Full HD+ con punch hole e refresh rate a 90 Hz, mentre sul retro trova spazio una Quad Camera caratterizzata dal classico layout ha cui ci hanno abituato i fratelli maggiori. Comunque se dal punto di vista estetico abbiamo un design già visto, sotto la scocca ci sono alcuni cambiamenti.

Hardware

Ovviamente il primo su tutti riguarda il chipset: a questo giro OPPO ha montato lo Snapdragon 720G, soluzione di certo non inedita quando si parla della casa cinese. Sono presenti 8 GB di RAM e 128 GB di storage mentre si cambia registro anche con il modulo fotografico frontale, stavolta capeggiato da un sensore da 44 MP. Sul retro abbiamo ancora una volta una Quad Camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP. Un altro cambiamento riguarda invece la batteria e la ricarica rapida: a bordo troviamo un'unità da 4.310 mAh ma con ricarica da 50W.

OPPO Reno 5 4G – Scheda tecnica

Display OLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con densità di 410 PPI e refresh rate a 90 Hz ;

(2400 x 1080 pixel) con densità di 410 PPI e refresh rate a ; dimensioni di 159,1 x 73,3 x 7,7 mm per 171 g

SoC Qualcomm Snapdragon 720G

GPU Adreno 618

8 GB di RAM LPDDR4X-2133

di RAM LPDDR4X-2133 128 GB di storage UFS 2.1 non espandibile

di storage UFS 2.1 non espandibile sensore d'impronte nel display e riconoscimento facciale

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.7-2.2-2.4-2.4 con grandangolare, macro e lente Portrait

f/1.7-2.2-2.4-2.4 con grandangolare, macro e lente Portrait selfie camera da 44 MP f/2.4

f/2.4 supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, USB Type-C, ingresso mini-jack

batteria da 4.310 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 50W

con ricarica rapida SuperVOOC da sistema operativo Android 11 con ColorOS 11

OPPO Reno 5 4G ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO Reno 5 4G è di circa 306€ al cambio attuale (ossia 8.690.000 dong); il dispositivo è stato lanciato in Vietnam ed arriverà in Indonesia nei prossimi giorni. Al momento non sappiamo ancora nulla in merito ad un possibile debutto in Europa: nel frattempo, se siete curiosi di saperne di più qui trovate tutti i dettagli in merito ai modelli 5G della serie Reno 5 in arrivo sul mercato internazionale (anche se non è detto che arriveranno anche da noi).

