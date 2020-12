OPPO Reno 5 Pro 5G in versione Global è già nell’aria

Sono passati appena pochi giorni dal debutto in Cina della nuova serie Reno (di cui qui trovate tutti i dettagli), ma a quanto pare per le indiscrezioni sul futuro della gamma non c'è nemmeno un attimo di pace. In rete hanno cominciato a fare capolino i primissimi dettagli su OPPO Reno 5 Pro 5G in versione Global e già si parla del possibile periodo di uscita.

Con i modelli della famiglia Reno, gli appassionati del brand cinese lo sanno bene, non c'è mai da stare tranquilli. Spesso le varianti internazionali si presentano con alcune differenze rispetto alle versioni rilasciate in patria: di conseguenza OPPO Reno 5 Pro 5G Global potrebbe avere dettagli diversi rispetto al futuro modello per l'Italia e l'Europa (si parla sempre per ipotesi, dato che non vi è alcuna certezza). Il primo avvistamento della serie Reno al di fuori dei confini cinesi riguarda l'India, uno dei paesi apripista per l'arrivo di modelli su più mercati internazionali.

Amazed to share that we revealed this great smartphone to shoot brilliant videos😍Are you excited to get this global product in India? Guess you already know what I’m talking about!🤩😃

Il primo indizio arriva niente meno che dal Vice Presidente di OPPO India, il quale ha anticipato l'arrivo di qualcosa di molto interessante: precisamente si tratta di uno smartphone in grado di girare degli ottimi video. Il dirigente, stuzzicato dal leaker Ishan Agarwal nei commenti, non ha negato il debutto della serie Reno 5, limitandosi a rispondere con una faccina sorridente.

One phone out of the OPPO Reno5 Series might launch in India as soon as January 2021.

It's highly likely this is the Reno5 Pro but I've yet to learn whether this is a 4G-only variant or one with 5G.

Image: Leaked Reno5 series render by Digital Chat Station bot#OPPOReno5Pro pic.twitter.com/zxpHKVwYU1

— Tushar Mehta 🤳 (@thetymonbay) December 7, 2020