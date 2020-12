OPPO Reno 5 Pro+ è qui, con cover elettrocromica ed il nuovo sensore IMX766

Pochi giorni fa sono stati presentati Reno 5 e Reno 5 Pro, mentre OPPO Reno 5 Pro+ – primo smartphone al mondo a debuttare con a bordo una cover elettrocromica – arriva oggi 24 dicembre: se siete curiosi di sapere tutto sul super flagship del brand cinese, allora bando alle ciance ed ecco tutti i dettagli su specifiche, prezzo e disponibilità.

Aggiornamento 24/12: il nuovo smartphone di OPPO è finalmente ufficiale. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OPPO Reno 5 Pro+ è ufficiale: tutto sul primo smartphone con cover elettrocromica

Design e specifiche

Il nuovo OPPO Reno 5 Pro+ è già stato anticipato sia dall'azienda che dall'ente certificativo TENAA, con un display AMOLED con bordi curvi da 6,55″, risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh a 90 Hz. Si tratta di una soluzione con punch-hole per la selfie camera, similmente a quanto visto con i fratelli minori. La grande novità del dispositivo – a parte il comparto fotografico che trovate approfondito in basso – riguarda l'elettrocromia, feature destinata a diventare un vero e proprio trend.

Perfino i nuovi vivo X60 e X60 Pro sono attesi con questa novità, ma il primo device ad avere dalla sua una cover elettrocromico è proprio OPPO Reno 5 Pro+. La casa cinese ha ufficializzato la Artist Limited Edition del top di gamma, realizzata in collaborazione con l'artista Joshua Vides. La membrana elettrocromica che riveste la cover è spessa appena 0.15 mm e basta una doppio tocco per cambiare colore al dispositivo.

Fotocamera

Come anticipato in precedenza, OPPO Reno 5 Pro+ è anche il primo smartphone ad essere equipaggiato con l'inedito sensore Sony IMX766. Si tratta di un modulo sviluppato congiuntamente tra le due aziende, una soluzione da 50 MP con messa a fuoco omnidirezionale full-pixel in tempo reale tramite AI, in grado di anticipare il movimento del soggetto. L'area del sensore – 1/1,56″ -consente, rispetto alla precedente generazione IMX586, un aumento della luce in entrata del 63,8%. L'algoritmo per video e foto dedicato alle scene notturne è stato migliorato ulteriormente, per scatti sempre più precisi. Presente il supporto alla tecnologia DOL-HDR (Digital Overlap High Dynamic Range), che riduce notevolmente il tempo di esposizione e aumenta la gamma dinamica del 200% rispetto a Reno4 Pro.

Il modulo fotografico è completato da un grandangolo da 16 MP, teleobiettivo da 13 MP ed un sensore macro. Frontalmente trova spazio una selfie camera da 32 MP.

Scheda tecnica

dimensioni di 159,9 x 72,5 x 7,99 mm per un peso di 184 grammi;

display AMOLED con bordi curvi da 6,55″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh a 90 Hz ;

con bordi curvi da con risoluzione (2400 x 1080 pixel) e refresh a ; processore octa-core Snapdragon 865 ;

; 8/12 GB di RAM LPDDR4X-3733;

di RAM LPDDR4X-3733; 128/256 GB di storage UFS 3.0;

di storage UFS 3.0; sensore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

quad camera da 50+16+13+2 MP con sensore Sony IMX766, grandangolo, teleobiettivo e macro, OIS + EIS;

con sensore Sony IMX766, grandangolo, teleobiettivo e macro, OIS + EIS; selfie camera da 32 MP f/2.4;

f/2.4; supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, USB Type-C, ingresso mini-jack

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W ;

con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da ; sistema operativo Android 11 con ColorOS 11.

OPPO Reno 5 Pro+ – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO Reno 5 Pro+ parte da 501€ (3999 yuan) per la versione da 8/128 GB mentre la variante superiore da 12/256 GB viene proposta a 564€ (4499 yuan). Le vendite in patria partiranno dal 29 dicembre. Per quanto riguarda invece il modello Artist Limited Editon con cover elettrocromica, il prezzo rimane sui 4499 yuan (12/256 GB) ma in questo caso i preorder partiranno il 18 gennaio e le vendite il 22 del mese.

