OPPO Reno 4 Pro si aggiorna ad Android 11 Stabile in Italia

Tra i telefoni più belli del 2020, il modello top della serie Reno 4 è anche tra i più performanti della propria fascia, anche nel supporto software. Infatti, OPPO Reno 4 Pro ha ricevuto l'aggiornamento ad Android 11 Stabile (con ColorOS 11) in Italia.

OPPO Reno 4 Pro: ecco tutte le novità dell'aggiornamento ad Android 11 Stabile (ColorOS 11) in Italia

Cosa abbiamo quindi di nuovo in questo update per lo smartphone di fascia medio-alta? Anzitutto, l'aggiornamento ad Android 11 Stabile in Italia arriva con il rinnovamento della ColorOS, che adesso è alla versione 11. Il firmware CHP2089NV44_11_C.49 porta però anche una maggiore fluidità e stabilità del sistema. Oltre a questo, abbiamo un miglioramento nella personalizzazione con cui andare a settare varie impostazioni per l'interfaccia utente, ma anche per icone di terze parti e per la Dark Mode, ora più gestibile.

In più, sono state apportate importanti implementazioni per la sicurezza, la privacy, ma anche per il sistema con la determinazione dell'attività del Non Disturbare ed alcune animazioni per il meteo. Migliorata inoltre l'efficienza delle prestazioni e anche le performance della fotocamera, sia nello scatto, sia nell'editing.

Attualmente l'aggiornamento alla ColorOS 11 di OPPO Reno 4 Pro, dal peso di 3.22 GB, è in roll out nel nostro paese e raggiungerà tutti i dispositivi interessati. Nel caso voleste scoprire quali sono i punti di forza di questo smartphone, vi consigliamo di consultare la nostra recensione (di cui sopra trovate il video).

