OPPO Find X3 Neo e Lite: prime immagini e specifiche

Se il primo Find X era l'unico protagonista della scena, già con Find X2 c'è stato un allargamento della serie che proseguirà con OPPO Find X3. All'interno della nuova famiglia di smartphone non ci sarà soltanto un top di gamma come il Pro, ma anche X3 Neo e X3 Lite. A quanto pare non ci sarà di nuovo un modello base (Find X2 liscio non è venduto in Europa), probabilmente per non affollare ulteriormente le fasce di mercato occupate dal catalogo di OPPO.

La famiglia OPPO Find X3 porterà almeno tre modelli in Europa: Pro, Neo e Lite

Di Find X3 Pro abbiamo già parlato in lungo e largo in questo articolo riepilogativo, perciò mi concentrerò su OPPO Find X3 Neo e Lite. Anche perché probabilmente il Pro costerà molto, perciò diversi utenti potrebbero preferire optare per qualcosa di più contenuto per il portafogli. Ricordiamo che Find X2 Neo e Lite hanno un costo di listino di 699€ e 499€ per l'Italia, perciò non ci aspettiamo un costo inferiore.

La prima specifica che traspare dall'immagine, postata da Evan Blass, è che avremo per entrambi un display punch-hole AMOLED, perciò niente più notch a goccia per il Lite. Ma rimarrà la differenza già vista nella scorsa generazione, con X2 Neo che sarà maggiormente pregiato esteticamente, fra display curvo e cornici più ridotte. Di Find X3 Lite sappiamo già tutto, dato che dovrebbe essere sostanzialmente un rebrand di OPPO Reno 5 5G. E visto che X3 Neo sarà su un gradino superiore, possiamo già farci un'idea di cosa aspettarsi.

Confrontando i due modelli della serie X2, le differenze sono che il Neo è leggermente più grande, ha memorie più capienti ed un comparto fotografico migliore. Per il resto non cambia nulla, quindi possiamo supporre che OPPO Find X3 Neo avrà un display da 6,5″ Full HD+ a 90 Hz, uno Snapdragon 765G con 12/256 GB ed una batteria da 4.300 mAh con Super VOOC 2.0 a 65W. Nell'immagine non vediamo la fotocamera, ma sapendo che X3 Lite avrà una 64+8+2+2 MP, ipotizzo che X3 Neo potrebbe avere una 64+13+8+2 MP, avendo dalla sua anche un teleobiettivo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu