MIUI 12.5 Beta: aggiunti altri nuovi suoni dalla natura da Xiaomi

Fra le varie novità presentate da Xiaomi con la MIUI 12.5, una delle più accattivanti riguarda l'introduzioni di nuovi suoni naturali. Gli sviluppatori hanno deciso di arricchire la UI con un nuovo comparto sonoro, ispirato al mondo della natura. In questo modo, notifiche, suonerie ed effetti di sistema possono pescare da delle suite sonore studiate in base a diverse aree geografiche. L'aggiornamento iniziale ne ha implementate quattro, a cui adesso se ne aggiungono altre due, per un totale di 120 effetti sonori.

Xiaomi aggiorna la MIUI 12.5 Beta ed aggiunge nuovi suoni naturali

Con la prima versione della MIUI 12.5 Beta, Xiaomi ha mostrato quattro aree: foresta pluviale, savana, continente australe e circolo polare artico. A queste si aggiungono così due nuove zone, con le quali vengono così aggiunti 46 nuovi suoni, sommati ai precedenti 74.

La prima suite introdotta nella MIUI 12.5 Beta introduce la Cina del Sud, con i seguenti animali: lince, gatto di Pallas, lupo, volpe rossa, orso nero asiatico, panda gigante, panda rosso, paguma larvata, martora dalla gola gialla (o martora himalayana), cinghiale selvatico, rinopiteco bruno, gibbone Hoolock Skywalker, fagiano d'argento, aquila reale, gru dal collo nero, tasso asiatico, leopardo delle nevi e pavone verde. L'altra suite include le Galapagos e gli i animali sono fregata magnifica e grande, sula di Nazca, uccello tropicale dal becco rosso, pellicano bruno, pinguino, falco, mimo delle Galapagos, gufo comune, fringuello terricolo piccolo, grosso e dei cactus, fringuello vampiro, fringuello arboricolo di Charles, fringuello cantore, cormorano attero e albatro vermicolato.

Una ricca scelta che si va così ad aggiungere alla composizione sonora della MIUI 12.5 Beta, a partire dalla sua versione 21.3.5. Vi ricordiamo che c'è un metodo per avere i nuovi suoni su tutti gli Xiaomi, anche senza la 12.5. In alternativa, potete installare l'ultima versione della MIUI 12.5 Beta.

