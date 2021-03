Se c'è un brand che fa della qualità mista alla convenienza la sua politica è sicuramente Huawei. E quale miglior modo per rispettare questa visione se non portando tanti prodotti top in offerta come Huawei MateBook, P40, Watch GT 2 e GT 2 Pro, MatePad, FreeBuds e Sound ad un prezzo molto interessante grazie al codice sconto dedicato.

Huawei: offerta con codice sconto su MateBook, P40, Watch GT 2 Pro, tanto altro

La carrellata di prodotti in offerta con Coupon inizia con il notebook premium MateBook 14, con CPU Ryzen 5-4600H 16/512 GB, che con il codice AUNIBOXMAR scende all'ottimo prezzo di 827€. Passando agli smartphone, abbiamo il top gamma Huawei P40, che abbiamo recensito, che con il Coupon AP40MAR scende all'ottimo prezzo di 479€. Si guarda poi agli indossabili con il Watch GT 2 42 mm che con il codice AGT2NBMAR scende a 119€ ed il Watch GT 2 Pro con il Coupon AUNIBOXMAR va a 229€ e con le FreeLace Pro in omaggio (offerta davvero top).

Passando poi ad altri prodotti mobile, troviamo i tablet Huawei MatePad T10s 3/64 GB Wi-Fi, che con il codice sconto AT10SWIFIMAR scende al minimo storico di 149€. Infine, andiamo nel comparto audio con le FreeBuds 3 al super prezzo di 81.8€ con il Coupon AUNIBOXMAR, infine c'è il primo sconto sul nuovo speaker Huawei Sound con il codice ASOUND che lo porta a 159.9€. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le esigenze.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu