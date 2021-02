Nonostante la serie Reno 5 abbia debuttato in versione Global, stiamo ancora aspettando un eventuale annuncio per l'Europa; il dispositivo è partito dalla Cina e si vocifera anche di una variante Lite in arrivo. Nel frattempo la gamma si arricchisce di un nuovo modello chiamato OPPO Reno 5 F, già mostrato dalla divisione keniota del brand.

OPPO Reno 5 F è qui: ecco che cosa ci aspetta con questa nuova versione

Design e display

Il dispositivo è apparso sul sito ufficiale di OPPO Kenya con tanto di immagini e dettagli sulle specifiche. Per quanto riguarda il design, OPPO Reno 5 F si stacca completamente dal resto della serie avvicinandosi maggiormente al precedente Reno 4 F: sul retro, infatti, trova spazio un modulo fotografico squadrato. Dalla back cover manca il lettore d'impronte, integrato nel pulsante di accensione presente lungo il bordo destro. Frontalmente abbiamo un display AMOLED da 6.4″, dotato di un punch hole in alto a sinistra con una selfie camera da 32 MP.

Lungo il bordo inferiore troviamo l'ingresso mini-jack per le cuffie, la porta Type-C per la ricarica, il microfono ed uno speaker.

Hardware

Anche se la compagnia ha pubblicato immagini e vari dettagli non conosciamo ancora il chipset a bordo del dispositivo, ma pare che sarà presente una sola versione da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. La batteria è un'unità da 4.310 mAh con ricarica rapida da 30W. Il sistema operativo è la ColorOS 11.1 basata su Android 11.

Il comparto fotografico offre una Quad Camera con un sensore principale da 48 MP, un grandangolo da 8 MP, un modulo macro da 2 MP ed un sensore mono da 2 MP.

OPPO Reno 5 F: prezzo e data di uscita

Nonostante manchino dettagli sull'hardware, il dispositivo è già in preodine: OPPO Reno 5 F debutterà il 22 marzo al prezzo di circa 240€ al cambio, ossia 31.999 scellini kenioti. Non appena il dispositivo sarà ufficiale, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

