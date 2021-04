La serie Find X3 ha dato il là alla next gen del 2021 e adesso tutti i riflettori sono verso la serie OPPO Reno 6. Da qualche anno, il produttore ha plasmato la famiglia Reno come anello di congiunzione fra la divisione mid-range, ovvero la serie A, e quella premium. Proprio per questo c'è sempre una certa curiosità in merito, con l'implementazione di specifiche di alto profilo ma ad un prezzo più democratico. È una fascia di mercato ostica, dato che spesso si finisce per competere con i top di gamma di generazione precedente. Ma vediamo quali saranno le novità che verranno abbracciate dai modelli della serie Reno 6.

Aggiornamento 05/04: dopo aver parlato di comparto hardware, la certificazione TENAA ci mostra come sarà fatto OPPO Reno 6. Trovate tutti i dettagli nel paragrafo “Design e display”.

OPPO Reno 6: tutto quello che sappiamo

Design e display

Stando alle parole dei leaker, di modelli ce ne saranno nuovamente tre: OPPO Reno 6, Reno 6 Pro e Reno 6 Pro+. Ci si aspettava un design inedito e così pare che sarà, grazie alle prime immagini comparse in rete. Lo smartphone che vediamo certificato dal TENAA non ha ancora un nome sicuro, ma la sigla PEXM00 indicherebbe la serie Reno. Non è dato sapere quale modello sarà, data la quantità di varianti che il produttore è solito proporre. Rispetto alla serie Reno 5 vediamo un rinnovato modulo fotografico, sempre in verticale ma con una linea che separa sensori da flash LED e moduli aggiuntivi.

Premesso questo, le dimensioni dello smartphone ammontano a 159,1 x 73,4 x 7,9 mm, per uno schermo dimensionalmente invariato da Reno 5 da 6,43″ Full HD+. Stando ai leak finora usciti, anche questa serie avrà un display punch-hole per l'alloggiamento della fotocamera anteriore. Come ci si poteva attendere, il modello base (forse quello in foto) sarà dotato di un pannello piatto. Quasi sicuramente avrà tecnologia AMOLED ed un refresh rate a 90 Hz.





Hardware

Passando invece a quello che sappiamo sulle presunte specifiche tecniche, dai leaker emerge che i chipset utilizzati saranno sì di punta, ma inediti. La serie Reno 5 si basa su soluzioni sia Qualcomm che MediaTek, pertanto è difficile fare un'ipotesi su quali SoC aspettarsi. Questi dubbi sorgono perché, stando ai rumors, OPPO andrà forte su chipset a 5, 6 e 7 nm. Stando alle voci di corridoio, OPPO Reno 6 avrebbe il MediaTek Dimensity 1200, mentre i due modelli Pro e Pro+ avrebbero rispettivamente Snapdragon 870 e 888.

In merito alla batteria, il TENAA ci fa sapere che il presunto modello base avrà una batteria a doppia cella da 4.200 mAh, mentre non sappiamo l'amperaggio degli altri modelli. La struttura a doppia cella ci conferma la presenza di una ricarica molto rapida: secondo i leak, OPPO supererà gli attuali 65W della Super VOOC 2.0, arrivando oltre i 70W.

OPPO Reno 6 – Prezzo e data d'uscita

Come la serie Redmi Note per Xiaomi, anche quella OPPO Reno ha una frequenza di rilascio abbastanza elevata. Il lancio non sarebbe poi così lontano, dato che le previsioni parlano di aprile/maggio come periodo di presentazione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu