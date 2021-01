Non manca molto all'evento che ogni anno apre le porte a tutto il mondo della tecnologia. Sebbene siano cambiate un attimo le modalità di fruizione di questa fiera, il CES di Las Vegas resta una delle vetrine più importanti per alcune aziende. Tra queste, dunque, troviamo sicuramente anche TCL che nel breve periodo conta di aumentare il fatturato grazie ad alcuni interessanti prodotti. Alcuni di questi, infatti, saranno presentati proprio in occasione del CES 2021, come la nuova generazione di display Mini LED.

TCL è il secondo marchio di TV negli Stati Uniti

Nonostante le nuove pressioni esercitate dal governo degli Stati Uniti, TCL resta il secondo brand di TV in questo Paese. A breve potrebbe essere bannato, ma questo non toglie che la qualità dei suoi prodotti abbia convinto un pubblico molto esigente sotto questo aspetto. Motivo per cui, forte della propria potenza tecnica ed economica si presenta al CES 2021 con alcune interessanti novità, come la nuova generazione di display Mini LED.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 11 quasi perfetto per DisplayMate, batte 13 record

Kevin Wang, CEO di TC, si è dimostrato piuttosto contento di poter partecipare a tale evento. All'interno di questa cornice, infatti, il brand darà dimostrazione del proprio livello di conoscenze in ambito tecnologico, principalmente nel settore dei display. Non solo, però, perché l'azienda è attenta anche a tutti gli aspetti legati alla domotica e, più in generale, all'IoT. Da un certo punto di vista, quindi, le TV sono solo uno degli strumenti connessi a cui fare riferimento.

In ogni caso, comunque, dovremo attendere l'11 gennaio per vedere qualche novità da parte di TCL.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu