La cura della persona passa dagli endoscopi smart

Con l'accrescere della tecnologia, tutti i settori sono diventati notevolmente più avanzati. Molto è fatto anche per la cura della persona, visto che esistono modelli di endoscopio smart sia per le orecchie (come pulitore) che per i denti molto intelligenti e utili, vediamone qualche esempio.

Quale endoscopio smart per orecchie e denti scegliere?

Partiamo in questa carrellata di prodotti dal pulitore endoscopio smart per orecchie Bebird R1, che permette quindi di rilevare l'area dell'orecchio che va poi pulita con questo dispositivo senza fili. Esso permette di visualizzare il tutto tramite lo smartphone con l'applicazione dedicata, questo proprio al sensore da 3 MP, dotato di un sistema di lenti molto innovativo.

L'applicazione sopracitata permette di accedere a varie funzioni di utilizzo, così da sfruttare l'intelligenza del prodotto per le nostre esigenze. L'attacco all'estremità del dispositivo permette una rimozione sicura ed efficace anche in zone più piccole. La batteria da 120 mAh garantisce infine un'ottima autonomia.

Passando poi all'endoscopio per denti Dental Mirror Endoscope, potrete avere un dispositivo molto vicino a quello dei dentisti ma adatto ad ogni tipo di utente. Grazie al sensore video Full HD è possibile arrivare nelle varie cavità orali al fine di rilevare angoli ciechi dei denti oppure infezioni a lingua e bocca in generale.

La luce LED integrata permette di visualizzare il tutto ancora meglio. La batteria da 1000 mAh permette di utilizzare l'endoscopio per molto tempo, visualizzando tutto tramite la comoda applicazione a cui potrete connettervi tramite Wi-Fi.

Dove comprare gli endoscopi?

