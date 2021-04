MIUI 12.6: l’installazione di app su Xiaomi diventa più sicura

Dopo essere stata premiata dall'iF per il suo design, la MIUI di Xiaomi torna ad aggiornarsi e questa volta lo fa con alcuni dei suoi elementi di sistema. Mettendo da parte le bufale riguardo un suo rebranding, di recente abbiamo visto come la UI si sia rinnovata sotto il profilo dei controlli audio, sfondi dinamici e Game Turbo. Inutile dire che le novità stanno proseguendo, come in questo caso, con l'update che mira a rinnovare la componente che si occupa dell'installazione delle app.

La MIUI diventa più sicura nell'installazione delle app

L'aggiornamento sembra essere stato estratto da una delle ultime Beta della MIUI 12.6, ma trattandosi di un'app dovrebbe diffondersi anche alle release precedenti. Gli sviluppatori Xiaomi hanno riprogettato questa componente, incaricata di visualizzare la procedura di installazione dei pacchetti APK. Si tratta, quindi, di quella porzione di UI che viene visualizzata quando si prova ad installare manualmente un'app. La novità principale riguarda l'aggiunta di un avviso di pericolo se l'app che si sta installando non è presente nello store proprietario GetApps. Nel caso in cui venga rilevato codice potenzialmente dannoso, viene richiesto lo sblocco biometrico per proseguire nell'installazione. Inoltre, è stato aggiunto un timer di 5 secondi per dare tempo all'utente per un eventuale ripensamento.

In tutto ciò, qualcuno di voi potrebbe chiedersi: MIUI 12.6? Ma non deve ancora essere rilasciata la MIUI 12.5? E avete ragione: il major update 12.5 sta venendo rilasciato in questo periodo, ma prenderà concretezza dall'estate in poi. Ad oggi, in Cina è partito il roll-out della MIUI 12.5 Stabile per alcuni modelli, mentre è più diffusa la MIUI 12.5 Beta, in entrambi i casi comunque installabili anche in occidente. Nel mentre, è possibile usufruire dei porting europei con le ROM Xiaomi.eu, anche queste sia Stabili che Beta. Nel frattempo, tutto ciò che sappiamo di questa MIUI 12.6 lo trovate in questo articolo.

