Per quanto utili e soprattutto molto comodi, gli spazzolini elettrici hanno spesso un unico problema: sono abbastanza rumorosi. E a causa di questo, in un orario come quello della mattina presto o la sera in orario di riposo, può essere fastidioso per chi appunto non sta lavando i denti in quel momento. Ma come fare quindi per risolvere il problema? La risposta ce l'ha Oclean, con la sua tecnologia di riduzione del rumore inclusa nel suo nuovo spazzolino elettrico X Pro Elite.

Oclean: ecco come funziona la riduzione del rumore di X Pro Elite

Prima di tutto ci si chiede: da dove viene il rumore degli spazzolini elettrici? La risposta si trova nell'azione del motore, dalla conduzione meccanica, dalla struttura e finanche dalla vibrazione della testina. Al fine di risolvere questo problema, Oclean ha sviluppato il silenzioso motore Maglev 2.0, pensato proprio per donare agli spazzolini elettrici del brand (soprattutto per X Pro Elite) una riduzione del rumore impeccabile con un sistema che si adatta perfettamente ai movimenti flessibili della sopracitata testina.

Gli sforzi effettuati da Oclean hanno portato l'eliminazione della rumorosa vibrazione in maniera netta, sebbene non sia stato facile. Con X Pro Elite però, cambia tutta la situazione. Infatti, il motore Maglev restituisce una cancellazione del rumore concreta, tanto che è valsa subito la certificazione Quiet Mark. Ma come avviene questa riduzione?

Grazie al lavoro svolto dal motore a 20.000 Hz e l'algoritmo per il controllo del rumore, si riesce ad ottenere finalmente una pulizia perfettamente silenziosa. Il risultato è un rumore ridotto ai 45 dB, che è di circa 30 dB in meno rispetto al miglior spazzolino Oral-B (75 dB).

Dove comprare il nuovo spazzolino Oclean?

Il nuovo spazzolino elettrico smart Oclean X Pro Elite è disponibile da oggi, 6 aprile 2021, sullo store di eBay. Ma quanto costa il nuovo Oclean? Il prezzo di lancio è di 59.99€ fino al 22 aprile 2021, ma grazie al Coupon dedicato potete ottenerlo in offerta al prezzo di 50.99€ con 2 testine in omaggio. Ma come ottenere questo sconto? Vi basterà mettere il prodotto nel carrello e applicare il codice che trovate nel Box sotto al checkout.

