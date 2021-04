Nel corso dei mesi abbiamo assistito al debutto di vari prodotti massaggianti legati al fitness, sempre sotto forma di pistola. Tra queste abbiamo avuto anche una soluzione realizzata da Xiaomi Mijia, ad accompagnare quella realizzata dalla partner Yunmai, attiva sulla piattaforma di crowdfunding della casa cinese. Ma per chi punta ad un accessorio ancora più leggero e compatto, Xiaomi YouPin ha lanciato la pistola per massaggio muscolare di Meavon, dispositivo totalmente votato alla portabilità e dal prezzo contenuto.

Xiaomi YouPin presenta la pistola massaggiante Meavon extra mini | Caratteristiche & prezzo

In termini di dimensioni il modello Meavon ricalca quanto visto con quello prodotto da Merrick, ma con un corpo leggermente più snello (da 88.6 x 35 x 126.6 mm per un peso di 240 grammi). La nuova pistola extra mini per massaggio muscolare di Xiaomi YouPin è dotata di una batteria da 1.300 mAh ricaricabile tramite Type-C, la quale offre un'autonomia fino a 48 giorni con un utilizzo di circa 10 minuti al giorno. Il dispositivo arriva nelle colorazioni Black e Pink. Per quanto riguarda la discrezione, la pistola emette un rumore di soli 47 dB, quindi non rappresenta una fastidio per chi la utilizza (e per chi sta intorno.





In termini di potenza è in grado di offrire quattro livelli di velocità, da 650/1600/2400/3200 rpm. Nonostante si tratti di un dispositivo che punta alla massima portabilità è possibile scegliere tra quattro tipi di testine differenti: abbiamo quella per la schiena, quella per i palmi delle mani e dei piedi ed altre due generali, utili per tutto il corpo.

Il prezzo della nuova pistola per massaggio muscolare Meavon, lanciata su Xiaomi YouPin, è di circa 76€ al cambio attuale, ovvero 599 yuan. Al momento il prodotto è disponibile solo in Cina, ma confidiamo nell'intervento dei soliti store per noi occidentali.

