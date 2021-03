In varie occasioni abbiamo parlato di massaggiatori muscolari sotto forma di pistola, come nel caso dei prodotti a marchio YUNMAI e Merach, lanciati tramite la piattaforma di crowdfunding YouPin. Stavolta la casa cinese ha deciso di cimentarsi in prima persona nell'impresa, realizzando e lanciando Xiaomi Mijia Fascia Gun, una pistola per massaggio muscolare pratica ed economica.

Aggiornamento 03/03: la pistola massaggiante Xiaomi Mijia arriva anche su AliExpress. Trovate tutti i dettagli ed il link all'acquisto direttamente a fine articolo.

Xiaomi Mijia Fascia Gun è la pistola per massaggio muscolare del brand cinese | Caratteristiche & Prezzo

Il nuovo accessorio a marchio Mijia arriva un peso contenuto ed una pratica impugnatura da 47 mm: si tratta di una soluzione facile e comoda da utilizzare equipaggiata con un motore brushless in grado di offrire fino a tre livelli di intensità. Precisamente è possibile beneficiare, in base alle proprie esigenze, di una potenza di 1.800, 2.400 oppure 3.200 giri al minuto. Xiaomi Mijia Fascia Gun è dotato di tre teste intercambiabili, in modo da offrire varie tipologie di massaggio.

La batteria è un'unità da 2.600 mAh ricaricabile tramite porta Type-C e in grado di restituire un'autonomia fino a 12 ore. Nonostante il livello di potenza e di performance, la pistola massaggiante di Xiaomi ha un livello di rumore fino a 45 dB.

La prima pistola per massaggio muscolare Fascia Gun di Xiaomi Mijia è stata lanciata in patria al prezzo di circa 57€ al cambio attuale, ossia 449 yuan. Come al solito in questi casi si tratta di un prodotto disponibile solo in Cina, ma per fortuna ci pensa AliExpress a renderlo accessibile anche per noi occidentali. In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

