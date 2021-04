I nuovi modelli top della casa di Lei Jun sono i primi smartphone del brand ad avere la classificazione IP che ne certifica l'impermeabilità. Insomma, Mi 11 Pro e il modello Ultra sono di certo due flagship di tutto rispetto, completi sotto qualsiasi punto di vista. Se anche voi avete sempre bisogno di guardare per credere, allora non perdete il bellissimo unboxing subacqueo di Xiaomi Mi 11 Ultra, protagonista di un video che mette alla prova le sue capacità IP68!

Sì, Xiaomi Mi 11 Ultra è IP68: ecco lunboxing subacqueo | Video

Per amor di precisione ricordiamo che la classificazione IP68 di Xiaomi Mi 11 Ultra indica che il dispositivo è in grado di resistere per una durata di 30 minuti ad una profondità di circa 1.5 metri. Ovviamente la stessa compagnia cinese ricorda che lo scopo dell'impermeabilità è quello di ridurre il rischio di incidenti e danni legati all'acqua; forse è meglio evitare immersioni con il vostro super top di gamma! Comunque, bando alle ciance, di seguito trovate il video dell'unboxing subacqueo di Xiaomi Mi 11 Ultra, con tanto di prima accensione ed un paio di scatti.

Siete rimasti estasiati dalle capacità del nuovo top di gamma? Gli avete messo gli occhi addosso fin dal debutto? Nel momento in cui scriviamo il dispositivo è stato annunciato per l'Italia ma non è ancora disponibile in commercio: se la pazienza non è il vostro forte, allora date un'occhiata al nostro approfondimento su dove comprare Mi 11 Ultra.

