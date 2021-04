Oclean, uno dei più noti brand per l'innovazione tecnologia, ha recentemente presentato il suo nuovo spazzolino elettrico smart top gamma, X Pro Elite, che è il primo prodotto di questo tipo ad ottenere la certificazione Quiet Mark, la società per l'abbattimento del rumore.

Oclean X Pro Elite: ecco perché ha ottenuto la certificazione Quiet Mark

Il segreto di questo “silenzio” sta tutto nella “tecnologia di cancellazione del rumore attiva ultrasonica” sviluppata proprio da Oclean in esclusiva per questo prodotto. Infatti, il brand utilizza un segnale ad alta frequenza di oltre 20.000 Hz per spingere il motore dello spazzolino, con un algoritmo che sopprime l'onda sonora e la cavità armonica generato dall'operato del motore, raggiungendo così un suono di spazzolatura più silenzioso senza però ridurre l'effetto della pulizia.

Oclean X Pro Elite ha conseguito un importante aggiornamento del sistema di pulizia attraverso l'ottimizzazione del motore e del chip, aumentando la densità di oscillamento delle setole della testina, riducendo però il rumore sotto i 45 dB, risolvendo finalmente la contraddizione appunto tra il rumore e le performance della pulizia.

In più, oltre all'applicazione della tecnologia di riduzione del rumore, X Pro Elite è stato migliorato profondamente anche nella sua componente intelligente. Il nuovo sistema operativo ed il touch screen a colori sono combinati in maniera profonda, permettendo all'utente di ottenere insieme allo spazzolino un ciclo completo di informazioni al fine di avere un'esperienza veramente smart. Inoltre, adotta una tecnologia di ricarica rapida compatibile con il sistema QI wireless che riduce il tempo di ricarica, potendo essere ricaricabile totalmente in sole 3.5 ore.

Potenza ed intelligenza

Dopo la connessione all'APP, gli utenti possono anche personalizzare i programmi di spazzolatura a livello professionali in base alla propria igiene dentale. Inoltre, Oclean X Pro Elite offre anche funzionalità più user-friendly con il miglioramento del sistema operativo. Ad esempio, la nuova modalità sensibile può proteggere i denti con ottimi risultati. Il rilevamento intelligente della pressione, la riduzione automatica della frequenza della sovra pressione e altre funzioni ci portano un'esperienza più confortevole di spazzolatura.

In generale, lo spazzolino elettrico super intelligente Oclean X Pro Elite integra in maniera importante intelligenza e silenzio, raggiungendo uno stato da leader del settore nella pulizia e nella ricarica. Con questo nuovo prodotto, Oclean non solo rafforza la sua competitività di base, ma offre anche concetti di ricerca e sviluppo all'avanguardia. Con i continui sforzi di Oclean, l'industria degli spazzolini elettrici potrebbe inaugurare un'era di miglioramento e di trasformazione.

Dove comprare il nuovo spazzolino Oclean?

Il nuovo spazzolino elettrico smart Oclean X Pro Elite è disponibile da oggi, 6 aprile 2021, sullo store di eBay. Ma quanto costa il nuovo Oclean? Il prezzo di lancio è di 59.99€ fino al 22 aprile 2021, ma grazie al Coupon dedicato potete ottenerlo in offerta al prezzo di 50.99€ con 2 testine in omaggio. Ma come ottenere questo sconto? Vi basterà mettere il prodotto nel carrello e applicare il codice che trovate nel Box sotto al checkout.

Articolo sponsorizzato.

