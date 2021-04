Sono tanti, tantissimi gli utenti che utilizzano senza problemi e con soddisfazione (non sempre) la MIUI di Xiaomi. Questo anche per via di un design molto accattivante e per cui proprio la MIUI ha vinto 5 premi iF Design 2021, rendendo Xiaomi il brand Android più premiato.

Xiaomi: ecco i 5 premi iF Design Award 2021 vinti dalla MIUI

Per chi ancora non lo conoscesse, l'iF Design Forum è un ente tedesco che premia lo stile dei prodotti di consumo e dal 1954 sono tanti i brand passati sotto la sua egida. Xiaomi non è da meno ed è stata premiata per la MIUI nella categoria User Interface, cioè l'interfaccia di prodotto. Ma quali sono i premi iF Design Award 2021 vinti dalla UI del colosso cinese?

Molti di questi riguardano Xiaomi Mi TV, dove la MIUI for TV è premiata per la sua Office Mode, per la gestione dello Smart Home e per l'animazione a increspatura dei menù. Per gli smartphone invece sono premiati il feedback aptico pensato per l'interfaccia e per il sistema audio Nature Sound System.

Queste onorificenze, definite nel settore come gli “Oscar del design“, permettono a Xiaomi di assumere uno spessore ancora maggiore nel mercato internazionale (sebbene parecchi premi vinti riguardano funzioni esclusive della Cina), elevando comunque il brand come azienda Android più vincente di quest'edizione.

