Poteva mancare la notizia quotidiana in cui vi parliamo delle novità che Xiaomi sta inserendo all'interno della MIUI 12.5? Certo che no, perciò eccoci a parlare di quelle che saranno le modifiche apportate alla UI proprietaria. Negli scorsi giorni si è parlato di Smart Widget, notifiche, ricarica e autonomia, sicurezza e qualità audio. Ma Xiaomi ha anche ben pensato di scusarsi per i bug e problemi generati ai propri utenti con la poco ottimizzata MIUI 12. Nel frattempo, grazie all'avanzamento del programma Beta scopriamo altre funzionalità che vedremo aggiunte con i futuri aggiornamenti.

Xiaomi rinnova la MIUI 12.5, fra sfondi dinamici e novità per Game Turbo

Con l'avvento della versione 21.4.2 della MIUI 12.5 Beta, gli sviluppatori Xiaomi hanno introdotto il concetto di sfondi dinamici,. Una novità che, almeno per il momento riguarda lo sfondo Geometria già visto in precedenza con i Super Wallpaper. Di per sé lo sfondo lo conosciamo, ma la novità riguarda – appunto – la sua gestione dinamica. In poche parole, il wallpaper è in grado di auto-adattarsi in base al tema che si è scelto per la UI dello smartphone. Attivando o meno la modalità Scura, lo sfondo switcherà fra le sue varianti chiara e scura.

Proseguendo nelle novità scovate all'interno della MIUI 12.5 Beta, si scopre anche un redesign per l'interfaccia della suite Game Turbo.

Se vi state chiedendo quando arriverà la MIUI 12.5, cerchiamo di fare un recap. In Cina l'aggiornamento è già partito in forma Stabile, oltre al sempreverde programma Beta Test, mentre per il mercato Global ancora nulla da fare. Ma se voleste provare la MIUI 12.5 e non voleste usare le ROM China, allora potete sfruttare le ROM Xiaomi.eu, anch'esse sia in veste Stabile e Beta.

