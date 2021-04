Come seguire la presentazione di Realme 8 e 8 5G in Italia

Sono in arrivo altre due novità per Realme. Dopo il debutto in Italia del modello 8 Pro (qui trovate la nostra recensione) l'azienda è pronta a lanciare altre due aggiunte alla gamma. Volete sapere tutto sui nuovi modelli e non perdere l'evento dedicato? Allora ecco come fare per seguire la presentazione in streaming di Realme 8 e 8 5G!

Realme 8 e 8 5G: come seguire la presentazione in live streaming

Il maggiore Pro ci ha soddisfatto con la sua fotocamera rinnovata (da 108 MP) e la sua ricarica fulminea, ma ora è tempo di dare il benvenuto anche ai fratelli minori della famiglia. Come seguire la presentazione di Realme 8 e 8 5G? L'evento di lancio dei due smartphone è fissato per il prossimo 22 aprile alle ore 10:30. In alto trovate il link allo streaming su YouTube, con la possibilità di impostare un promemoria per il giorno della presentazione.

Inoltre l'azienda ha confermato in via ufficiale anche il chipset a bordo di Realme 8 5G: il dispositivo sarà il primo smartphone con MediaTek Dimensity 700 – chipset 5G a 7 nm – ad arrivare sul mercato italiano ed europeo.

