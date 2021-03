Dopo il lancio del “piccolo” 7i è arrivato il momento presentazione ufficiale del nuovo modello della serie 8. Specialmente dopo il lancio della rivale serie Redmi Note 10, anche il sub-brand OPPO vuole dire la propria nella fascia mid-range. E lo fa con smartphone che vanno a competere direttamente per conquistare lo scettro di best-buy. Ma vediamo tutte le informazioni riguardanti scheda tecnica, prezzo e disponibilità di Realme 8 Pro.

Realme 8 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il nuovo Realme 8 Pro arrivano con un design leggermente diverso rispetto alla precedente generazione: abbiamo una cover in vetro e la scritta Dare To Leap ma il vero protagonista è il rinnovato modulo fotografico squadrato e non più verticale come sulla serie 7.

A proposito dei precedenti modelli, Realme 8 Pro arriva con uno spessore di 8.1 mm ed un peso di 176 g: un bel passo in avanti per chi cerca un dispositivo prestante ma non troppo ingombrante.

Per quanto riguarda la parte frontale, abbiamo ancora una volta un display con punch-hole in alto a sinistra ed un display Super AMOLED da 6,4″ Full HD+ con lettore d'impronte digitali integrato, campionamento al tocco di 180 Hz, 1000 nits di luminosità, e DC Dimming.

Hardware

Realme 8 Pro è equipaggiato con uno Snapdragon 720G: si tratta della stessa soluzione vista con Realme 7 Pro, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. La batteria è un'unità da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperDart da 50W, in grado di caricare completamente il dispositivo in 47 minuti. In confezione è presente un caricatore da 65W, come specificato durante l'evento di lancio. Lato software troviamo Android 11 sotto forma di Realme UI 2.0.

Presente all'appello l'intramontabile ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie, una delle feature richieste dagli utenti (ma che sta lentamente finendo nel dimenticatoio a bordo dei modelli più avanzati).

Realme 8 Pro – Scheda tecnica

Display Super AMOLED da 6,4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 409 PPI, campionamento al tocco di 180 Hz e protezione Gorilla Glass;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 409 PPI, campionamento al tocco di 180 Hz e protezione Gorilla Glass; dimensioni di 160,6 x 73,9 x 8,1 mm per 176 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G ;

; GPU Qualcomm Adreno 618;

6/8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile via microSD ;

di storage UFS 2.1 espandibile via ; lettore d'impronte nel display;

quad camera da 108+8+2+2 MP f/1.88-2.25-2.4-2.4 con sesnore Samsung HM2, grandangolare da 119°, macro 4 cm e sensore per la profondità, PDAF e video 4K;

f/1.88-2.25-2.4-2.4 con sesnore Samsung HM2, grandangolare da 119°, macro 4 cm e sensore per la profondità, PDAF e video 4K; selfie camera da 16 MP f/2.45 Sony IMX471;

f/2.45 Sony IMX471; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou, NFC, ingresso mini-jack, speaker stereo ;

; batteria da 4.500 mAh con ricarica Super Dart a 50W;

con ricarica Super Dart a 50W; sistema operativo Android 11 con Realme UI 2.0;

colorazioni Infinite Blue, Infinite Black e Punk Black.

Realme 8 – Che cosa cambia con il modello base





Oltre al modello Pro, l'azienda ha presentato anche Realme 8, ma si tratta di un dispositivo solo per il mercato indiano. Lo smartphone arriva con un design quasi invariato, con lo stesso pannello Super AMOLED da 6.4″ Full HD+. Abbiamo però un corpo meno spesso e più leggero (7.99 mm, 177 g) ed un chipset differente, ossia il MediaTek Helio G95. Cambia anche il comparto fotografico, con un sensore principale da 64 MP (accompagnato da un grandangolo da 8 MP e due sensori da 2 MP). Ennesima differenza riguarda la batteria, unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 30W.

Fotocamera

Così come altri mid-range delle società rivali, anche la serie Realme 8 punterà molto sul comparto fotografico. Per la prima volta in casa Realme, mentre sul modello base la fotocamera sarà da 64 MP, assisteremo al lancio di un Realme 8 Pro con sensore da 108 MP. Per saperne di più, qui trovate l'articolo dedicato con tutti i dettagli rilasciati dall'azienda su caratteristiche e modalità di scatto del nuovo dispositivo.

La selfie camera è un'unità da 16 MP, posizionata – ricordiamo – all'interno di un punch hole. Presente la possibilità di girare Dual View Video sfruttando la fotocamera principale e quella frontale.

Realme 8 Pro – Prezzo e data di uscita

L'azienda asiatica ha presentato la fotocamera da 108 MP di Realme 8 Pro nel corso di un evento dedicato ma ora ha finalmente alzato il sipario sul nuovo dispositivo. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, Realme 8 Pro debutta a 279€ per la versione da 6/128 GB; la versione da 8/128 GB debutta invece a 299€. Le vendite cominceranno dal 31 marzo 2021. Tra il 24 e il 30 marzo le due versioni saranno preordinabili a 259€ e 279€.

Il nuovo dispositivo è già disponibile all'acquisto su AliExpress (lo trovate qui) e potrete risparmiare 5$ grazie al codice sconto ZREALME8PRO8, da inserire al momento dell'acquisto; in questo modo il prezzo scenderà a 221€.

