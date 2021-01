Dopo le registrazioni alla Preview per X50 Pro, hanno fatto capolino sia le prime immagini, sia il changelog per la Realme UI 2.0 basata su Android 11, che arrivano in un sostanzioso aggiornamento. Ed ora l'attesa è finita e l'azienda asiatica ha annunciato la nuova versione della sua interfaccia proprietaria, insieme ai modelli della serie Narzo 20. L'UI arriva dopo il lancio della ColorOS 11 di OPPO e prende ispirazione dall'interfaccia della cugina per introdurre alcune novità.

Realme UI 2.0 ufficiale: che cosa cambia con l'arrivo di Android 11

Here's a quick look at Realme UI 2.0 based on Android 11. Spot the bug. 🙂 https://t.co/VVszFKJvz6 pic.twitter.com/bGVui1vjS4 — Ershad Kaleebullah #StayingAtHome (@r3dash) September 9, 2020

Come possiamo vedere dal tweet poco sopra, la Realme UI 2.0 basata su Android 11 è molto pulita, potremmo dire quasi stock, e soprattutto è molto interessante la funzione System Cloner, che permette di tenere determinate app in un micro-sistema parallelo e quindi lontane da occhi indiscreti. Proseguendo, ci sono poi importanti miglioramenti anche per la fotocamera. Per i dettagli, vi lasciamo il changelog completo qui sotto.

Changelog

Personalizzazione : supportare le icone di terze parti per le app, Dark Mode personalizzabile fino a 3 livelli diversi (crescente, media e leggera).

: supportare le icone di terze parti per le app, personalizzabile fino a 3 livelli diversi (crescente, media e leggera). Ottimizzata la pagina di modifiche della Smart Sidebar , con gli strumenti che possono essere personalizzati.

, con gli strumenti che possono essere personalizzati. Ottimizzata la carica dello smartphone in notturna grazie all' algoritmo AI al fine di preservare la vita della batteria.

in notturna grazie all' al fine di preservare la vita della batteria. Sistema: ora è possibile settare la durata del Non Disturbare , aggiunte le animazioni per il meteo e ottimizzata la luminosità automatica .

ora è possibile settare la durata del , aggiunte le animazioni per il meteo e ottimizzata la . Launcher: adesso si può rimuovere una cartella o combinarla con un'altra. Aggiunti inoltre i filtri per il Drawer , in modo da personalizzarlo.

adesso si può rimuovere una cartella o combinarla con un'altra. Aggiunti inoltre i filtri per il , in modo da personalizzarlo. Sicurezza e Privacy: aggiunto il System Cloner che permette di creare un micro-sistema parallelo totalmente personalizzabile. Aggiunta la funzione App Lock nelle Impostazioni Rapide . Ottimizzata la gestione dei permessi, con la possibilità di abilitare solo una volta un determinato permesso.

aggiunto il che permette di creare un micro-sistema parallelo totalmente personalizzabile. Aggiunta la funzione nelle . Ottimizzata la gestione dei permessi, con la possibilità di abilitare solo una volta un determinato permesso. Giochi: aggiunta modalità immersiva per ridurre il disturbo mentre si è in sessione. Aggiunte le statistiche di gioco, ed è possibile modificare il modo per chiamare il Game Assistant .

aggiunta modalità immersiva per ridurre il disturbo mentre si è in sessione. Aggiunte le statistiche di gioco, ed è possibile modificare il modo per chiamare il . Comunicazione: ora è possibile condividere l'hotspot tramite QR Code .

ora è possibile condividere l'hotspot tramite . Foto : aggiunto il Cloud Sync che permette di mettere al sicuro le proprie foto anche su cloud. Ottimizzato il photo editing con algoritmi aggiornati e aggiunti nuovi filtri.

: aggiunto il che permette di mettere al sicuro le proprie foto anche su cloud. Ottimizzato il con algoritmi aggiornati e aggiunti nuovi filtri. Camera: aggiunti gli shortcut per la condivisione istantanea o per la modifica delle foto o dei video. Ottimizzato lo zoom. Aggiunto il rilevamento di macchie sulle lenti. Aggiunto il livello e la funzione griglia per registrare video.

L'aggiornamento per la Realme UI 2.0 basata su Android 11 è ovviamente in fase Preview e quindi non è una versione definitiva, ma chi lo scaricherà si ritroverà un corposo update da 3.2 GB.

Realme UI 2.0: tutte le novità mutuate dalla ColorOS 11 di OPPO

Il 21 settembre è infine giunto e con esso anche l'annuncio della nuova Realme UI 2.0 basata su Android 11. L'UI promette una maggiore apertura alle personalizzazioni, con il supporto completo ad icon pack e launcher di terze parti e varie migliorie. L'azienda ha introdotto la possibilità di modificare anche i colori dell'interfaccia, precisamente icone ed impostazioni. Le personalizzazioni continuano anche per la funzione Always-On Display mentre anche la modalità scura risulta migliorata e consente di scegliere tra tre stili Dark differenti. Ovviamente non mancano tutta una serie di modifiche prese direttamente da Android 11 (come ne notifiche Bubble, i nuovi controlli multimediali e così via).

Proprio come successo con le altre UI proprietarie, anche Realme UI 2.0 offre un occhio di riguardo a sicurezza e privacy. Presente all'appello una nuova suite dedicata, chiamate Deep Sea Privacy, che consentono di proteggere le informazioni personali e salvare dettagli e file sensibili in uno spazio dedicato. Non manca la funziona System Cloner, utile per avere due profili sullo stesso smartphone (in modo da tenere separati dati lavorativi e privati).

Realme UI 2.0: date e lista degli smartphone

Volete sapere se il vostro smartphone è tra i supportati dalla Realme UI 2.0 con Android 11? Ecco l'elenco di tutti i modelli interessati, con relative date.

Modello Beta Stabile Realme X50 In arrivo (gennaio) – Realme X50 Pro – Rilasciata Realme X50 Pro Player Edition Rilasciata – Realme X50m In arrivo (gennaio) – Realme X7 Rilasciata – Realme X7 Pro 5G Rilasciata – Realme X3 In arrivo (dicembre) – Realme X3 SuperZoom In arrivo (dicembre) – Realme X2 In arrivo (Q1 2021) – Realme X2 Pro Rilasciata – Realme X In arrivo (Q2 2021) – Realme XT In arrivo (Q2 2021) – Realme X Youth Edition – – Realme 7 Rilasciata – Realme 7 5G – – Realme 7 Pro Rilasciata – Realme 7i – – Realme 6 In arrivo (gennaio) – Realme 6 Pro Rilasciata – Realme 6i In arrivo (febbraio) – Realme 6s – – Realme 5 Pro In arrivo (Q2 2021) – Realme 3 Pro In arrivo (Q2 2021) – Realme C17 – – Realme C15 In arrivo (gennaio) – Realme C12 In arrivo (gennaio) – Realme C11 – – Realme C3 In arrivo (marzo) – Realme V15 – – Realme V5 In arrivo (gennaio) – Realme V3 – – Realme Q2 In arrivo (gennaio) – Realme Q2 Pro Rilasciata – Realme Q2i – – Realme Q In arrivo (Q2 2021) – Realme Narzo 20 Rilasciata – Realme Narzo 20 Pro Rilasciata – Realme Narzo 20A In arrivo (Q2 2021) – Realme Narzo 10 In arrivo (febbraio) – Realme Narzo 10A In arrivo (marzo) –

