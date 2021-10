Realme 3 Pro riceve Realme UI 2.0 e Android 11: tutte le novità

Realme 3 Pro era rimasto uno dei pochi smartphone a non aver ancora ricevuto sia l'aggiornamento alla Realme UI 2.0 sia ad Android 11. La roadmap è praticamente completa, anche perché ricordiamo che da pochi giorni è stata annunciata ufficialmente la nuova Realme UI 3.0 su base Android 12. Se fino ad oggi avere Android 11 era possibile soltanto grazie alle custom ROM, adesso la più recente release Android è disponibile ufficialmente.

L'aggiornamento Realme UI 2.0 con Android 11 arriva su Realme 3 Pro

L'aggiornamento alla Realme UI 2.0 con Android 11 porta con sé varie novità, in particolare ottimizzazioni per il software di Realme 3 Pro. La build in fase di rilascio è la RMX1851EX_11.F.05 e dovrebbe arrivare a tutti, a partire dall'Asia e passando poi per l'Europa. C'è voluto un po', dato che la prima Beta era stata rilasciata a luglio, ma finalmente anche il mid-range Realme sta per ricevere quello che probabilmente sarà il suo ultimo major update.

Ecco il changelog completo:

Sistema Ottimizza le prestazioni del sistema e migliora la stabilità del sistema.

Wi-Fi Aumenta le prestazioni Wi-Fi con un segnale più forte attraverso i canali Wi-Fi.

Fotocamera Risolve un problema che potrebbe causare il blocco dell'app Fotocamera quando si utilizza la fotocamera posteriore in modalità Ritratto. Risolve un problema per cui l'app Fotocamera potrebbe bloccarsi quando si passa alla fotocamera anteriore, si accende la torcia e si passa a un'altra modalità di scatto. Risolve un problema per cui l'app Fotocamera potrebbe balbettare quando si scattano foto a raffica in condizioni di luce intensa all'aperto.

Realme UI Risolve un problema per cui la casella di ricerca e i pulsanti di navigazione potrebbero sovrapporsi in modalità Ospite. Risolve un problema per cui le app potrebbero apparire nella posizione sbagliata nella schermata Recenti quando si passa alla schermata Recenti dalla visualizzazione Schermo diviso.

App Risolve un problema che potrebbe causare la scomparsa del suono ambientale quando si attiva e si disattiva la chat vocale nei giochi.

Sicurezza Integra la patch di sicurezza Android di agosto 2021 per migliorare la sicurezza del sistema.



