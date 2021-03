Realme 8 Pro avrà una fotocamera spettacolare

Ci aspettavamo la presentazione ufficiale dei nuovi modelli della serie 8 e invece da questo punto di vista siamo rimasti scottati. Tuttavia la casa asiatica non ci ha lasciato a bocca asciutta, ma ha confermato il comparto fotografico di Realme 8 Pro e il design della parte posteriore. Ecco che cosa ci aspetta con il nuovo “medio di gamma”.

Realme 8 Pro sarà il primo modello del brand con fotocamera da 108 MP

Com'era facile intuire dai teaser dei giorni scorsi, Realme 8 Pro sarà il primo modello del brand ad avere a bordo un sensore da 108 MP. Si tratta di un modulo Samsung HM2 con 12000 x 9000 pixel ed un sensore di grandi dimensioni da 1/1,52″. La maggiore dimensione di un singolo pixel offrirà una migliore qualità dell'immagine. Ovviamente il Samsung HM2 supporta anche il Pixel Binning 9:1 e le tecnologie ISOCELL Plus e Smart-ISO, consentendo al dispositivo di scattare immagini eccellenti in qualsiasi condizione di luce.

Grazie alla nuova tecnologia In-sensor Zoom, Realme 8 Pro garantisce una maggiore nitidezza quando si utilizza lo zoom. La modalità 3x attiverà un nuovo zoom nel sensore che utilizzerà solo i 12 MP mappati con la sezione ingrandita per generare un'immagine. A causa delle dimensioni inferiori, il processo di elaborazione sarà più veloce sulla foto da 12 MP, consentendo al dispositivo di scattare otto foto da 12MP di seguito e, grazie all'algoritmo che migliora la definizione, aumentare ulteriormente la nitidezza dell'immagine.





Realme ha anche lanciato i primi video in Starry time-lapse su smartphone. I video in time-lapse dei cieli stellati vengono solitamente realizzati riprendendo più clip tramite fotocamere professionali, quindi sintetizzando e combinando queste clip con un computer, attraverso un software di editing. Creare un video in time-lapse del cielo stellato sta diventando una vera sfida per quanto riguarda gli strumenti necessari per gestire la sintesi delle foto.

L'azienda ha quindi lavorato su un esclusivo algoritmo per video in time-lapse basato su foto del cielo stellato. Ci vorranno 480 secondi per scattare 30 foto e quindi generare un video time-lapse di 1 secondo, il che significa che la modalità time-lapse può mostrare gli universi in continuo mutamento a una velocità 480 volte maggiore.

Con il nuovo algoritmo tilt-shift di Realme, la serie Realme 8 è in grado di scattare foto tilt-shift e video tilt-shift in time-lapse 10 volte più veloci. La nuova gamma porta novità anche per quanto riguarda i filtri, con tre soluzioni: Neon Portrait, Dynamic Bokeh Portrait e AI Color Portrait.

La fotocamera al centro della serie Number di Realme

A partire da oggi, in futuro la serie Number (ossia quella “numerata”) di Realme si concentrerà sul comparto fotografico, implementando le tecnologie e le funzionalità più innovative. Insomma, secondo quanto anticipato dalla compagnia asiatica ci aspettano grandi cose. Teniamo le dita incrociate e speriamo di sapere quanto prima quando arriverà la nuova famiglia di dispositivi dedicati alla fascia media.

Volete sapere tutto sui nuovi dispositivi della serie Realme 8? Allora in questo articolo trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali!

