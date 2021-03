La nostra vita viaggia ormai intorno ai social network: tutti i nostri contenuti quotidiani finiscono sotto forma di post mettendo in risalto la nostra creatività. Ed un brand molto attento a questo aspetto è OPPO, che ha fondato la nuova community Crew, che mette al primo posto i creativi con tanti eventi a loro dedicati.

OPPO Crew: ecco tutti i segreti dalla Community per creativi

Questa community di OPPO nasce con l'intento di raggruppare gli appassionati di tecnologia e della digital content creation attraverso la tecnologia del brand al fine di portare ai vari follower la conoscenza dell'universo OPPO. Come? Attraverso contenuti creativi come news, video, review e scatti fotografici da pubblicare sui propri social media con l'hashtag #OPPOCrew, creando così l'engagement sulle ultime innovazioni tecnologiche.

OPPO Crew è aperto a tutti ma seleziona solo i migliori: infatti, gli interessati sono chiamati a presentare le proprie proposte entro il 31 dicembre 2021 compilando il form dedicato a questo link, dove potrete raccontare le proprie passioni e perché si vuole diventare un membro della community.

I migliori saranno poi selezionati e riceveranno un kit di benvenuto con gadget e merchandising targati OPPO, oltre ad avere l'occasione esclusiva di provare in anteprima i prodotti del brand, seguire training ufficiali e partecipare ad eventi esclusivi, con la possibilità di diventare i protagonisti del fan meet della compagnia sul territorio italiano.

Ecco le parole in merito della Chief Marketing Officer di OPPO Italia, Isabella Lazzini: “L’obiettivo della OPPO CREW è di creare un gruppo di appassionati che possa diventare un punto di riferimento per chi ama la tecnologia e il mondo OPPO. I membri che entreranno a far parte del programma potranno diventare una delle voci del brand, realizzando contenuti creativi, coinvolgenti e unici da condividere con i propri follower. Insieme alla OPPO CREW vogliamo creare un processo di inclusione a tutto tondo nel mondo innovativo e creativo di OPPO e rendere la partecipazione dei nostri fan più attiva, entusiasmante e appassionante“.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu