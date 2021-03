Con l'avvento di case più moderne ed “interattive”, anche quello che utilizziamo in esse è decisamente più intelligente. Anche per la questione cucina, come con la nuova pentola a pressione elettrica e smart di Mijia, che ha anche un prezzo interessante. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di Xiaomi Mijia Smart Electric Pressure Cooker, disponibile in due versioni in base alla capienza.

Aggiornamento 31/03: l'azienda cinese ha lanciato una nuova versione della sua pentola a pressione smart. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Xiaomi Mijia Smart Electric Pressure Cooker: la pentola a pressione smart che cuoce il cibo tramite app

Come spesso accade per i prodotti Xiaomi Mijia, anche la pentola a pressione Smart Electric Pressure Cooker è bianca e minimale, come da politica del brand. Ha anche un comodo display che indica quanto tempo manca alla cottura e tante altre funzioni. Funzioni smart che possono essere regolate dall'applicazione dedicata Mijia App. Insomma, cucinare diventa facile come fare swipe up sullo smartphone.





Inoltre, è possibile rimuovere il coperchio del contenitore per poter cuocere il cibo come se fosse una pentola normale, magari anche per riscaldare qualcosa che va mangiata al momento. Potremmo definirla addirittura portatile, considerando le dimensioni di 24.1 x 23.1 x 26.7 cm. In ogni caso è capiente, avendo una capacità da 2.5 litri. Per chi punta a pasti ben più abbondanti, niente paura perché la casa cinese ha lanciato anche una versione maggiorata, con una capienza da 5 litri.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, il prodotto targato Xiaomi Mijia è in grado di offrire molteplici modalità di temperatura e pressione, in modo da cucinare al meglio qualsiasi portata, con una potenza di 1000W.

Xiaomi Mijia Smart Electric Pressure Cooker: prezzo e disponibilità della nuova pentola a pressione

La pentola a pressione Xiaomi Mijia Smart Electric Pressure Cooker arriva sul sito ufficiale (Cina) del brand ad un prezzo di circa 25€, cambio di 279 yuan, niente male considerandolo anche in relazione al suo possibile arrivo anche su uno degli store per noi occidentali. Dopo il debutto di questa variante nel corso del mese di dicembre 2020, a marzo 2021 l'azienda cinese ha lanciato anche la versione da 5L, al prezzo di 399 yuan, circa 51€ al cambio attuale.

