L'azienda asiatica ha lanciato in Italia il nuovo modello della serie Number, dispositivo che apporta alcuni cambiamenti rispetto alla precedente generazione (in particolar modo sul piano estetico e per il comparto fotografico): se volete mettere le mani sul mid-range del brand ecco tutti i dettagli su dove comprare Realme 8 Pro in Italia.

Aggiornamento 15/04: oltre ai link all'acquisto su Amazon è presente anche un'offerta su AliExpress per la versione da 8/128 GB. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Reame 8 Pro disponibile in Italia: dove comprare il nuovo mid-range

Lanciato in Italia a marzo, Realme 8 Pro porta la serie Number al livello successivo, grazie ad una serie di migliorie. L'azienda ha puntato forte sul comparto fotografico, grazie ad un sensore principale da 108 MP, accompagnato da grandangolo, macro e profondità. La batteria da 4.500 mAh supporta la ricarica rapida da 50W mentre a muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 720G, chipset che ben conosciamo. Il display, infine, è un pannello AMOLED da 6.4″ Full HD+ con campionamento al tocco di 180 Hz e lettore d'impronte integrato. Per maggiori dettagli, non perdete la nostra recensione. Ma ora bando alle ciance e andiamo a vedere dove comprare Realme 8 Pro in Italia (ovviamente oltre allo store ufficiale del brand).

