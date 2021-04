Di recente la compagnia asiatica ha lanciato in Europa e in Italia il nuovo Realme 8 Pro, dispositivo dal prezzo interessante, accompagnato anche dalle cuffie ANC Buds Air 2 e l'indossabile Watch S Pro. In India l'azienda ha presentato anche il modello standard del nuovo mid-range, escluso dal nostro mercato. Tuttavia si comincia ad intravedere all'orizzonte anche un possibile Realme 8 5G, ennesima aggiunta alla famiglia: ecco tutto quello che sappiamo su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Aggiornamento 10/04: da un teaser ufficiale apprendiamo la data di uscita di Realme 8 5G, oltre ad alcune specifiche. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Realme 8 5G: tutto quello che sappiamo fino a questo momento

Design e display

Partiamo subito col dire che per il momento non è dato di sapere se questo smartphone arriverà anche in Europa oppure se resterà un'esclusiva asiatica. Comunque anche la generazione precedente ha avuto un Realme 7, 7 Pro ed una versione 5G, quindi non è da escludere che Realme 8 5G possa debuttare anche da noi. Nel frattempo il dispositivo è stato certificato dagli enti NBTC, FCC, TKDN ed altri, con la sigla RMX3241.

Come si evince dalla presunta immagine render e dallo scatto rubato in fase di certificazione, sembra che ritroveremo un design collaudato, già visto con gli altri modelli della serie (anche se mancano le specifiche). Probabilmente Realme 8 5G avrà dalla sua il medesimo pannello della versione base, ossia un display Super AMOLED da 6.4″ con risoluzione Full HD+ e campionamento al tocco da 180 Hz.

Guardando però al video teaser che trovate qui sopra, pare che il design non sia poi così vicino a quello che ci hanno profilato finora. Come possiamo vedere, il dispositivo è molto simile, se non uguale, al recente Realme V13 presentato qualche settimana fa, quindi è molto probabile che assisteremo ad un rebrand per quello che sarà poi il Realme 8 5G.

Hardware e fotocamera

Sebbene parlare di specifiche tecniche sia ancora prematuro, in questo caso l'esperienza potrebbe insegnare. Realme 8 standard arriva con il MediaTek Helio G95, lo stesso SoC della generazione precedente. A questo punto potrebbe puntare sul “risparmio”: sebbene la filosofia della “conferma” spingerebbe la CPU verso un Dimensity 800U, pare che stavolta possa esserci un chipset meno prestante.

Infatti, si parla di un MediaTek Dimensity 700 ma questo non è casuale in quanto Realme 8 5G trova sempre più conferme nell'essere un rebrand del V13 sopracitato, come visto dal video. Lato memorie ci aspettiamo almeno 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.2 (un piccolo passo avanti rispetto alla versione 4G con UFS 2.1), con uno slot microSD.

Per il comparto fotografico, dal teaser video viene mostrato un sensore principale da 48 MP, abbinato ad altri due sensori, che probabilmente saranno un monocromatico ed un macro come il V13. Per la batteria che potrebbe rimanere un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 30W. Nel caso, l'azienda potrebbe introdurre la SuperDart da 50W del modello 8 Pro (a questo punto con una batteria meno capiente), ma ovviamente si tratta di una nostra ipotesi e null'altro.

Spunta Realme 8 Pro 5G?

I rumor però paiono non fermarsi al solo Realme 8 5G, in quanto si vocifera possa essere presente anche un modello Pro con l'ultima tecnologia di connessione. In questo caso, si parla di un chipset MediaTek Dimensity 800, ma non è dato di sapere molto altro. Se però sarà ispirato al Realme 8 Pro 4G, allora non è escluso che possa avere anch'esso una fotocamera da 108 MP.

Realme 8 5G – Prezzo e data d'uscita

Dopo la presentazione della gamma Realme 8, il CEO Madhav Sheth aveva dichiarato che ci sarebbe voluto qualche tempo per il modello 5G. Ebbene, pare che questa data sia ora dietro l'angolo, in quanto sia India che fuori da essa abbiamo una data di uscita fissata per il 21 ed il 22 aprile 2021. Non sappiamo se coinciderà anche con l'approdo in Europa, ma non è escluso. Per quanto riguarda invece il prezzo di Realme 8 5G, ricordiamo che il modello base ha debuttato in India a circa 174/209€ al cambio a attuale. Realme 7 5G è arrivato da noi a 279€ (6/128 GB): insomma potremmo ipotizzare ancora una volta una cifra sotto i 300€, dettaglio che renderebbe lo smartphone appetibile.

