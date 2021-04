Anche voi avete letto in giro della presunta notizia che vedrebbe Xiaomi voler lanciare l'inedita Mi TaleUI al posto della MIUI? Da qualche ore sta circolando questo rumor, con tanto di presunto screenshot del teaser d'annuncio. Nell'immagine vediamo un'interfaccia censurata ed il seguente slogan: “Nuova UI. Mi TaleUI. Prossimamente.”, tutto ad hoc per far salire l'hype. Un'indiscrezione che troverebbe radici nella brutta nomea che Xiaomi si sarebbe fatta con le ultime versioni della MIUI, in particolar modo la sfortunata MIUI 12.

Xiaomi vuole sostituire la MIUI con l'inedita Mi TaleUI? La risposta è no

Definisco “sfortunata” la MIUI 12 perché è un'interfaccia che personalmente apprezzo moltissimo, ma che si è ritrovata oggetto di numerose segnalazioni riguardanti bug di ogni tipo. Rallentamenti, lag della UI, app malfunzionanti, notifiche “rotte”, consumi elevati ed altro ancora, ma non starò qui ad approfondire l'argomento. Fatto sta che una situazione similare è accaduta in casa Samsung: vi ricordate la TouchWiz, simpaticamente rinominata “LagWiz”? Proprio per questo, la compagnia sudcoreana decise di migliorarsi e lo fece partendo dalla rinominazione della propria interfaccia in One UI. Una tattica che ha aiutato, in quanto i miglioramenti non sono stati macchiati dalla brutta nomea della TouchWiz.

Proprio per questo, è stata messa in giro la voce che Xiaomi starebbe programmando la creazione della cosiddetta Mi TaleUI, una sorta di nuova variante della MIUI. Il poster va ancora più in là, aggiungendo che la nuova UI debutterebbe a bordo della serie Xiaomi Mi 11. Una teoria abbastanza zoppicante, se si considera che Mi 11 deve ancora ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.5, per non parlare del fatto che l'azienda ha già accennato all'esistenza della MIUI 13.

Ma il primo indizio che ci ha fatto propendere per la falsità della notizia è la fonte del rumor: SlashLeaks, piattaforma famigerata per il proliferare di fake news. C'è da dire che il sito ha parzialmente oscurato la pagina (che non linkeremo, per non fare pubblicità), ma tanto è bastato per far circolare l'immagine. Fortunatamente qualcuno ha deciso di smascherarla in maniera oggettiva, rivelando che la UI che si intravede nel finto poster altro non è che un tema di terze parti della MIUI. Scacco matto!

