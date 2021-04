MIUI 12.6 esiste? Facciamo chiarezza sulla “nuova” ROM Xiaomi

La MIUI 12 è ormai una realtà assodata, la MIUI 12.5 si prepara a sbarcare sui dispositivi, ma della MIUI 12.6 non avevamo mai sentito parlare. Certo è che Xiaomi è solita avanzare con una certa celerità quando si parla di sviluppare nuove versioni della propria UI. Tuttavia, dato che la 12.5 è ancora lungi dal potersi definire rilasciata, c'è chi ha sollevato dubbi sulla veridicità della notizia. In realtà tecnicamente la MIUI 12.6 esiste, ma è necessario fare un passo indietro prima di capire lo stato delle cose.

Xiaomi.eu inizia a lavorare sulla MIUI 12.6, ma non fatevi ingannare

Storicamente, della MIUI esistono diverse versioni, alcune ufficiali, alcune ufficiose. Ma non mi starò qua a ripetere sull'argomento: nel caso voleste approfondire, vi invito caldamente a leggere questo vademecum. Quello che ci interessa sapere in questa circostanza è che, oltre alle ROM ufficiali, sono piuttosto diffuse anche le ROM Xiaomi.eu. Sono ROM non sviluppate direttamente da Xiaomi, in quanto sono realizzate da un team europeo di sviluppatori. Il loro intento è più che gradito, in quanto prendono le ROM cinesi e ne fanno un porting per l'Europa, con un lavoro di traduzione, installazione dei servizi Google e pulizia dal bloatware inutile fuori dalla Cina.

A questo punto, qualcuno potrebbe giustamente chiedersi: perché lo fanno, se già esistono le ROM EEA ufficiali di Xiaomi? Beh, il motivo è presto detto: le ROM China Stable vengono rilasciate prima della controparte occidentale, pertanto averne un porting può tornare comodo per provare subito le relative novità. Nel caso, le trovate tutte qui. Senza contare che le ROM China Beta non sono disponibili fuori dalla Cina, come nel caso della MIUI 12.5 Beta. Ma sempre grazie ai ragazzi della Xiaomi.eu è possibile usufruirne anche in Europa, come dimostra il nostro articolo dedicato.

La MIUI 12.6 esiste o no?

Fatto questo preambolo, proseguiamo nel cercare di dare una risposta al quesito sull'effettiva esistenza della MIUI 12.6. Il dubbio legittimo nasce qualche giorno fa, quando il team Xiaomi.eu pubblica un thread sul proprio forum. In questo thread sono state pubblicate le ultime (ad oggi) versioni del porting della MIUI 12.5 Beta, in versione 21.3.31 e 21.4.1. Dato che Xiaomi non ha mai menzionato da nessuna parte l'esistenza di una MIUI 12.6, qualcuno ha giustamente sollevato la domanda.

Apparentemente, quindi, il programma di Beta Testing sembrerebbe passare alla versione MIUI 12.6. Domandando a fonti interne allo sviluppo delle ROM Xiaomi.eu, lo stato delle cose è differente a come potrebbe apparire. Ufficialmente la MIUI 12.6 non esiste ancora, in quanto anche aggiornando alle ultime versioni delle Beta cinesi la versione indicata è sempre la 12.5. Questa denominazione è stata scelta dal team Xiaomi.eu, decidendo così di contrassegnare le nuove Beta con una numerazione superiore. In questo modo, per gli utenti sarà più semplice capire che le ROM MIUI 12.6 Beta sono più avanti cronologicamente rispetto alle ROM MIUI 12.5 Stabile che sono in roll-out.

C'è da dire, però, che dinamiche del genere accadono anche nell'ambito delle ROM ufficiali di Xiaomi. Mi riferisco alla MIUI 12, della quale esistono anche delle versioni indicate come MIUI 12.1 e 12.2. In realtà queste ROM sono sempre indicate come MIUI 12, ma può accadere che vengano aggiunte diciture come “12.1” per simboleggiare qualche tipo di avanzamento software. Per esempio, 12.1 è la sigla delle ROM MIUI 12 aggiornate ad Android 11.

In conclusione, per il momento il vero focus è l'approdo della MIUI 12.5, il cui roll-out concreto inizierà durante questo aprile, perlomeno in Cina. Vi ricordiamo che per la MIUI 12.5 Global/EEA bisognerà attendere ancora.

