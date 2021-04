Dopo il debutto dei nuovi modelli della serie 8 (qui trovate tutti i dettagli) la compagnia asiatica non accenna a fermarsi e annuncia i Realme Days, un periodo di offerte limitate che vedono protagonisti i suoi smartphone, compreso il nuovo Realme 8 Pro, e accessori AIoT, come smartwatch e auricolari.

Realme Days: tutte le offerte su smartphone e accessori per il mese di aprile

Fino al 26 aprile è possibile acquistare la versione da 6/128 GB di Realme 8 Pro a 259€ su Amazon (ovviamente con spedizione Prime). La promo è valida per tutte e tre le colorazioni disponibili per il mid-range. Inoltre le offerte per i Realme Days continuano anche con il modello Realme 7 5G (il primo budget phone del brand con connettività 5G in Italia), in sconto su Amazon a 219€ nella colorazione Baltic Blue.

Per saperne di più sul modello 7 5G, qui trovate la recensione completa del mid-range dedicato al nuovo standard di connettività. Per chi preferisce il nuovo arrivato 8 Pro, anche in questo caso per scoprirne tutti i segreti vi lasciamo con la nostra recensione, mentre in basso trovate i link all'acquisto su Amazon per entrambi i dispositivi. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Oltre ad Amazon, le offerte continuano anche sullo shop ufficiale di Realme (lo trovate qui). Altri smartphone della serie 7 sono in sconto sul sito: fino al 30 aprile Realme 7 Pro – da 8/128 GB – è disponibile risparmiando 40€ (quindi a 279.9€). Inoltre acquistando uno degli smartphone in promozione sul sito del brand sarà possibile aggiungere al carrello gli auricolari Buds Q a soli 4.99€. Per concludere, vi segnaliamo che tra i protagonisti dei Realme Days non ci sono solo smartphone, ma anche vai accessori IoT, tra cui prodotti audio come le cuffie Buds Air Pro e Buds Air Neo, insieme agli indossabili Watch e Watch S.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu