MIUI 12 Global Beta: ripartono le candidature di Xiaomi

La MIUI 12 Global Beta è nuovamente alla ricerca di beta tester che possano provare con mano le ultime build della ROM di Xiaomi. L'azienda aveva messo in pausa questa iniziativa, al contrario delle ROM Beta cinesi che sono costantemente aggiornate. Non a caso, in Cina si testano da mesi le build della MIUI 12.5, mentre sul territorio Global siamo ancora fermi alla MIUI 12. Ma a parte questo, è comunque un passo in avanti per permettere anche a noi occidentali di prendere parte alle prove del software di Xiaomi.

AAA cercasi tester per la MIUI 12 Global Beta: ecco per quali modelli

Dopo aver fatto partire la seconda fase di testing, Xiaomi ha aggiornato la lista di modelli che possono far parte della MIUI 12 Global Beta. Ricordiamo che fra i pre-requisiti richiesti c'è la maggiore età, la tolleranza a sopportare problemi, la volontà di essere attivi nel comunicare con gli incaricati Beta e l'abilità nel sapere ripristinare lo smartphone qualora ci fossero problemi software.

I modelli indicati nella seconda fase della MIUI 12 Global Beta sono decisamente più risicati della volta precedente. Sono due e sono Xiaomi Mi 11 Lite e Redmi Note 10, in entrambi i casi sia con ROM MIUI 12 Global che EEA. Non viene specificato, ma è possibile che per Xiaomi Mi 11 Lite il beta testing sia valido sia per il modello 4G che per quello 5G (ma non ve lo assicuriamo).

Se foste interessati a prendere parte ai test della MIUI 12 Global Beta, potete proporre la vostra candidatura tramite il form dedicato.

