Con il ritorno delle belle giornate, gli amanti della tecnologia all'aria aperta possono tornare (dove possibile) a sfoggiare dispositivi come droni. Ed una soluzione interessante potrebbe essere il drone 4K quadricottero ZLL SG906 Max, in offerta con bundle borsa e 2 batterie su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Europa.

ZLL SG906 Max: il drone quadricottero 4K in offerta con codice sconto su Geekbuying

Lo stile è sicuramente quello che contraddistingue i droni di questo tipo, quindi con richiami sportivi e design accattivanti. Ma non è bello solo nelle fattezze, in quanto l'SG906 Max è dotato di specifiche molto interessanti. Infatti, si parte da un motore brushless 1806 da 1.700 kV, a cui viene abbinata una batteria da 3.400 mAh che permette un tempo di volo fino a 26 minuti. Scendendo nello specifico, è presente inoltre un sistema di localizzazione GPS/GLONASS.

Passando poi alle capacità di registrazione, abbiamo un sensore 4K Sony IMX179 che restituisce scatti con risoluzione 4096 x 3072 pixel, con riprese video Full HD (2048 x 1080 pixel). Presente anche una seconda camera posta in basso da cui è possibile ricavare foto e video a 720p. Il frame rate dei video si assesta a 25 fps, l'angolo di visualizzazione è a 110°, mentre quello per gli ostacoli si spinge fino a 120°. Ma quello che fa la differenza è il sistema Gimbal a 3 assi coadiuvato da EIS, difficilmente reperibile a questo prezzo.

Per il controllo da remoto, abbiamo Wi-Fi Dual Band (solo drone), un'applicazione dedicata per Android e iOS, un range di trasmissione fino a 800 metri ed un sistema di air gesture fino a 5 metri di distanza.

Ma quanto costa quindi questo interessante dispositivo? Il drone quadricottero 4K ZLL SG906 Max è attualmente in offerta su Geekbuying all'ottimo prezzo di 184.8€, che per un bundle contenente anche 2 batterie supplementari ed una borsa, è pienamente a fuoco anche con spese per la spedizione da Europa di 5.3€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu