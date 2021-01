Xiaomi Mi 11 Lite è il prossimo in lista: spuntano i primi dettagli

Sono passati un po' di giorni dal debutto in Cina del nuovo top di gamma del brand (qui trovate tutti i dettagli) ma nonostante ciò le acque non si sono calmate di certo. Tra le polemiche in merito al caricabatterie, le fantastiche cover ufficiali e la versione Global in arrivo, di certo non sono mancate novità e probabilmente si continuerà a parlare ancora per settimane della nuova serie top. Sì, perché oltre al tanto chiacchierato modello Pro sembra che sia previsto anche il debutto di Xiaomi Mi 11 Lite, incarnazione economica ma che di certo mantiene il “fascino” del modello standard.

Si comincia a parlare di Xiaomi Mi 11 Lite, anche se le immagini lasciano a desiderare

Mi 11 Lite 4G With Snapdragon 732G

Poco F2 For India?🙄🙄🙄

Source: https://t.co/IlpDXIqTIT pic.twitter.com/yNetWPAkeq — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 5, 2021

Scherzi a parte, hanno cominciato a fare capolino le prime indiscrezioni ed i render dedicati al dispositivo. Ovviamente consideriamo le immagini come fake, ma è probabile che il loro sia più che altro uno scopo illustrativo. Xiaomi Mi 11 Lite potrebbe essere il prossimo modello della serie in lista e stando a quanto riportato pare che si tratterà di un dispositivo 4G.

I primi dettagli sulle presunte specifiche

Le fonti parlano infatti della presenza del chipset Snapdragon 732G, lo stesso SoC che alimenta il POCO X3 NFC. E la vicinanza con il brand partner di Xiaomi non riguarderebbe solo la parte hardware: secondo le indiscrezioni pare che il dispositivo arriverà in alcuni mercati come POCO F2. Quest'ultimo è stato già anticipato dalla casa asiatica, ma solo sotto forma di teaser e al momento mancano informazioni precise.

Le specifiche di Mi 11 Lite continuano poi con un pannello LCD IPS con risoluzione Full HD+ e refresh rate 120 Hz, 6 GB di RAM, 128 GB di storage. La tripla fotocamera avrebbe un sensore principale da 64 MP, accompagnato da altri due moduli da 8 e 5 MP.

Xiaomi Mi 11 Lite: quando potrebbe uscire?

Il leak in questione – ricordiamo, da prendere assolutamente con le pinze – riferisce che il dispositivo arriverà a fine marzo. Inoltre riporta che il prezzo di Xiaomi Mi 11 Lite sarà di circa 282€ al cambio attuale (la cifra è convertita dato che la presunta fonte è asiatica).

Prima di lasciarvi vogliamo evidenziare ancora una volta che si tratta solo di rumor e null'altro. Tuttavia non è da escludere che Xiaomi possa lanciare una versione Lite del suo top di gamma, magari proprio con un design ispirato al modello principale. Comunque non appena ne sapremo di più – magari da una fonte più “affidabile” – aggiorneremo questo articolo con tutte le novità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu