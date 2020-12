Xiaomi Mi 11 Global: al via i primi indizi sul debutto

Ultimamente non si parla d'altro: il nuovo top di gamma della casa di Lei Jun arriverà il 28 dicembre in Cina e ovviamente l'entusiasmo è alle stelle (anche se con qualche riserva, visto il possibile design inedito ed atipico). Mentre aspettiamo l'arrivo del flagship – di cui qui trovate tutti i dettagli, tra conferme ed indiscrezioni – ecco spuntare l'ennesima novità: sui profili ufficiali della compagnia cominciano già a fioccare i primissimi indizi in merito all'uscita di Xiaomi Mi 11 Global!

Già si parla dell'uscita di Xiaomi Mi 11 Global: cosa bolle in pentola?

Partiamo subito con un secco “No”: è impossibile pensare ad un lancio in contemporanea e soprattutto poco dopo la presentazione in Cina. Tuttavia il post pubblicato da Daniel D, portavoce di Xiaomi Global e Marketing Manager è parecchio importante. Su Twitter, il dirigente ha fatto un riferimento esplicito a Xiaomi Mi 11 Global, in arrivo prossimamente: si tratta di una tempistica davvero insolita, troppo a ridosso con l'evento in patria (ricordiamo, fissato per il 28 dicembre).

Almost time to step into the spotlight. Details for our @xiaomi global markets coming soon. Spoiler alert: its going to be amazing. pic.twitter.com/skeO8ZnjLa — Daniel D (@Daniel_in_HD) December 22, 2020

Le stranezze continuano con la risposta del profilo ufficiale di Xiaomi, che rincara la dose seppur non aggiungendo alcun dettaglio a quanto scritto da Daniel D. A parte faccine e commenti relativi a quanto sia fantastico il nuovo top di gamma (speriamo bene… ) è possibile dedurre qualche indizio relativo all'uscita internazionale del prossimo dispositivo del brand cinese.

We can't say much more, but we can definitely confirm that spoiler.😎 — Xiaomi (@Xiaomi) December 22, 2020

Ovviamente il tutto è da prendere con le dovute precauzioni e va considerato come una semplice ipotesi. Questi indizi e il fatto che già si cominci a parlare dello Xiaomi Mi 11 Global in modo così esplicito fanno pensare ad un possibile lancio già a gennaio oppure a febbraio. In entrambi i casi si tratterebbe di anticipare i tempi a cui siamo abituati, dato che il precedente Mi 10 è arrivato a marzo di quest'anno.

Sarà davvero così? Teniamo le dita incrociare e aspettiamo nuovi dettagli: nel frattempo qui trovate le varie indiscrezioni trapelate sul possibile prezzo di Mi 11, probabilmente più salato sia in Cina che da noi.

