Xiaomi 15 e 15 Pro: scheda tecnica, prezzo e uscita

Dopo mesi di indiscrezioni e l’hype alle stelle, finalmente Xiaomi ha presentato in via ufficiale la nuova generazione di top di gamma. In questo approfondimento facciamo il punto della situazione, con tutti i dettagli su Xiaomi 15 e 15 Pro: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (sia in Cina che in Italia).

Xiaomi 15 e 15 Pro: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi top di gamma

Design e display

Xiaomi 15 – Crediti: Xiaomi

Il design della serie Xiaomi 15 ricalca quello della scorsa generazione, con un modulo fotografico squadrato (ma stavolta il flash LED è posizionato all’esterno) ed uno schermo con punch hole centrale. Lo spazio che contiene i sensori ora risulta più uniforme con la scocca (alla base è presente una leggera curvatura, sembra che il modulo si sollevi direttamente dalla cover posteriore).

Xiaomi 14 – Crediti: Xiaomi

Come evidenziato poco sopra, la parte frontale non cambia: Xiaomi 15 ha uno schermo piatto ed una scocca con bordi dritti mentre la versione 15 Pro monta un pannello Micro Quad Curved, pare con cornici sottilissime e simmetriche (di soli 0,6 mm, contro gli 1,8 mm di 14 Pro). Si tratta di una soluzione TCL CSOT in 2K, con una diagonale di 6,73″ e refresh rate a 120 Hz (e tecnologia LTPO).

Xiaomi 15 – Crediti: Xiaomi

La versione standard non si discosta da Xiaomi 14: ritroviamo un pannello OLED LTPO da 6,36″ 1.5K+ (2.670 x 1.200 pixel) con refresh rate 1-120 Hz. In entrambi i casi c’è un corpo waterproof, con certificazione IP68 (contro polvere e acqua). Niente versione Titanium quest’anno, ma una variante Liquid Silver dotata di una scocca particolarmente appariscente.

Xiaomi 14 Pro – Crediti: Xiaomi

C’è spazio anche per una gradita novità per quanto riguarda la sicurezza: sia Xiaomi 15 che 15 Pro offrono un lettore d’impronte digitali a ultrasuoni (prodotto da Goodix). Si tratta di una funzione vista in tante occasioni su smartphone Samsung, ma anche vivo e iQOO, ed è in grado di offrire un livello di sicurezza maggiore rispetto al lettore solito.

Come funziona il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni?

Il classico lettore d’impronte ottico illumina il polpastrello e utilizza una piccola fotocamera per inquadrarlo e confrontarlo con quello registrato nel dispositivo. Il lettore d’impronte ad ultrasuoni utilizza questi ultimi per creare una mappa 3D del polpastrello. I vantaggi sono palpabili: non solo una maggiore sicurezza ed affidabilità, ma funziona anche col dito umido o bagnato; inoltre lo sblocco solitamente più rapido e non necessita che lo schermo sia molto illuminato affinché funzioni, evitando il fastidio della luminosità che si alza in contesti poco illuminati (ad esempio al cinema o quando si è a letto).

Versioni speciali (Silver Bright, Diamond Edition e Custom Edition)

Crediti: Xiaomi

Stavolta la casa cinese ci è andata già pesante con le personalizzazioni: sia Xiaomi 15 che il modello 15 Pro sono disponibili sia con scocca in vetro e colorazioni “classiche” che nella versione Liquid Silver. Questa è realizzata con una particolare trama che ricorda le increspature dell’acqua, con un effetto finale elegantissimo. È arrivata in Italia con Xiaomi 15 Global (15 Pro è rimasto un’esclusiva cinese).

Crediti: Xiaomi

C’è poi la Diamond Edition di Xiaomi 15, caratterizzata da una cover posteriore in pelle di coccodrillo e non solo; lungo il bordo è incastonato un vero diamante (all’interno del frame perimetrale), che trasforma il telefono in un gioiello. Si tratta di un’esclusiva per il mercato cinese.

Crediti: Xiaomi

Infine sempre il modello standard guadagna la Custom Edition: ci sono ben 20 colorazioni differenti tra cui scegliere per una personalizzazione quasi senza limiti. Anche in questo caso solo in Cina: le colorazioni di Xiaomi 15 in Italia sono quattro (Black, White, Green e Liquid Silver).

Specifiche tecniche

Ormai sembra scontato dirlo: le specifiche tecniche dei nuovi top di gamma Xiaomi 15 e 15 Pro seguono la solita tradizione, con l’ultima soluzione di punta prodotta da Qualcomm. Stiamo parlando dello Snapdragon 8 Elite, il primo SoC del chipmaker realizzato con processo produttivo a 3 nm (da TSMC) e dotato di una frequenza di clock massima della CPU di ben 4,32 GHz (contro i 3,3 GHz dello Snapdragon 8 Gen 3). Tra le novità troveranno spazio il nuovo modem 5G Snapdragon X80 e i core proprietari Qualcomm Oryon.

A proposito di memorie, ci sono tagli fino a 16 GB di RAM (LPDDR5X) e fino ad un massimo di 1 TB di spazio di archiviazione (ma solo in Cina). Non mancano batterie più capienti, che sul modello Pro dovrebbe salire da 4.880 mAh a 6.100 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 90W e wireless da 50W. Si tratta di una delle nuove batterie al silicio-carbonio, una tecnologia che consente di avere una densità elevata ma senza impattare sullo spessore. La versione standard Xiaomi 15 ha dalla sua un’unità da 5.400 mAh (in Cina) o da 5.240 mAh (Global) con ricarica da 90W e wireless da 50W. Si parlava del supporto alla ricarica magnetica ma alla fine la feature manca all’appello.

La versione Global dei flagship di Xiaomi è realizzata in collaborazione con Google ed ha a bordo Gemini, insieme a varie funzionalità AI esclusive. Non manca la feature “Cerchia e Cerca” mentre lato software è presente HyperOS 2, nuova versione dell’UI del brand cinese, basata su Android 15.

Fotocamera

Similmente a quanto visto con la scorsa generazione, anche la serie 15 fa affidamento su una tripla fotocamera da 50 + 50 + 50 MP, con ultra-grandangolare, lenti Leica dall’apertura ampia e delle differenze tra il modello base e il fratello maggiore. Xiaomi 15 ha dalla sua un semplice telemacro 5x mentre il modello 15 Pro è il solo con un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 5X e anch’esso capacità macro e con sensore Sony IMX882 da 1/1,95″.

Sia Xiaomi 14 che 14 Pro sono dotati del sensore Light Fusion 900 targato OmniVision da 1/1.31″ e 1,2 µm. Similmente alla scorsa generazione, anche Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro montano il medesimo modulo. L’apertura variabile (in precedenza presente a bordo di Xiaomi 14 Pro) stavolta è stata esclusa totalmente, anche dal modello Ultra.

Xiaomi 15 – Scheda tecnica

dimensioni di 152,3 x 71,2 x 8,08/8,48/8,36 mm per un peso di 191/192/189 grammi

certificazione IP68

display piatto TCL C8 OLED LTPO a 12 bit da 6,36″ 1.5K+ (2.670 x 1.200 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit

C8 a da (2.670 x 1.200 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X (12 GB in ITALIA)

di RAM LPDDR5X (12 GB in ITALIA) 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 (256/512 GB in ITALIA)

di storage UFS 4.0 (256/512 GB in ITALIA) batteria 5.400 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W (CINA) 5.240 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W (ITALIA)

fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.62-2.0-2.2) con Light Fusion 900 , lenti Leica , OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN1 (115°), teleobiettivo Samsung JN1 con zoom ottico 5X e macro + Xiaomi AISP 2.0

(f/1.62-2.0-2.2) con , lenti , OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN1 (115°), Samsung JN1 con zoom ottico 5X e macro + Xiaomi AISP 2.0 selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, UWB (solo CINA), sensore IR

(solo CINA), sensore IR Android 15 con HyperOS 2

Xiaomi 15 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 161,3 x 75,3 x 8,35/8,73 mm per un peso di 213/219 grammi

certificazione IP68

display Micro Quad Curved TCL CSOT AMOLED LTPO a 12 bit da 6,73″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit

TCL CSOT a da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X o LPDDR6

di RAM LPDDR5X o LPDDR6 fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 6.100 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.44-2.2-2.5) con Light Fusion 900 , lenti Leica , OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN1, teleobiettivo a periscopio Sony IMX882 con zoom ottico 5X e macro + Xiaomi AISP 2.0

(f/1.44-2.2-2.5) con , lenti , OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN1, Sony IMX882 con zoom ottico 5X e macro + Xiaomi AISP 2.0 selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, UWB , sensore IR

, sensore IR Android 15 con HyperOS 2

Quando esce Xiaomi 15/15 Pro – Prezzo e disponibilità

La presentazione di Xiaomi 15 e 15 Pro è avvenuta in Cina il 29 ottobre 2024 mentre per il debutto in Italia abbiamo dovuto pazientare fino al 2 marzo, in occasione del MWC 2025. Alle nostre latitudini sono arrivati solo il modello base e Xiaomi 15 Ultra mentre la variante Pro è rimasta un’esclusiva cinese (come avvenuto anche per la scorsa generazione). Per quanto riguarda il prezzo della serie Xiaomi 15 ecco tutti i dettagli per l’Italia e la Cina.

Xiaomi 15 – PREZZI ITALIA 12/256 GB – 999,9€ 12/512 GB – 1.099,9€ Colorazioni Black, White, Green e Liquid Silver PROMO fino al 31 marzo: Coupon 100€ + Xiaomi Watch S4 in regalo



Xiaomi 15 – PREZZI CINA 12/256 GB – 4.499 CNY (584€) 12/512 GB – 4.799 CNY (623€) 16/512 GB – 4.999 CNY (649€) 16/512 GB – 4.999 CNY (649€) – Versione Color 16 GB/1 TB – 5.499 CNY (698€) 16 GB/1 TB – 5.999 CNY (778€) – Versione Diamond Limited

Xiaomi 15 Pro – PREZZI CINA 12/256 GB – 5.299 CNY (688€) 16/512 GB – 5.799 CNY (753€) 16 GB/1 TB – 6.499 CNY (825€)

Xiaomi 15 Pro – Versione Silver Bright – PREZZI CINA 12/256 GB – 5.499 CNY (714€) 16/512 GB -5.999 CNY (779€) 16 GB/1 TB – 6.699 CNY (869€)



Ricordiamo che Xiaomi 14 è stato lanciato in Italia nelle versioni da 12/256 GB e 12/512 GB, rispettivamente a 999,9€ e 1.099,9€: quindi il top di gamma non ha subito rincari. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

