Ritorna l’appuntamento annuale con i top di gamma Xiaomi, ancora una volta con due modelli premium votati alle performance e alla fotocamera, più un modello superiore Ultra. Ottiche Leica, processore Snapdragon 8 Elite, un design elegantissimo e batterie enormi (ma sottili): scopri dove comprare Xiaomi 15, 15 Pro e 15 Ultra, ovviamente con un occhio al risparmio!

Xiaomi 15, 15 Pro e 15 Ultra: dove comprare i nuovi top di gamma con Snapdragon 8 Elite e fotocamere Leica

Crediti: Xiaomi

Le novità della gamma 15 non sono tantissime, ma rappresentano di certo un bel passo avanti rispetto alla generazione precedente. A cominciare dal nuovo chipset di punta realizzato da Qualcomm, un vero mostro di potenza. Il brand cinese continua la sua collaborazione con Leica, per offrire un comparto fotografico in grado di realizzare scatti mozzafiato (il modello Pro è dotato anche di un teleobiettivo periscopico). Ovviamente la variante di punta è Xiaomi 15 Ultra: il Camera Phone si rinnova con un comparto stellare ed un nuovo teleobiettivo periscopico da ben 200 MP (targato Samsung). Se siete curiosi di scoprire dove comprare Xiaomi 15, 15 Pro e Ultra questo è il posto giusto: ecco i link all’acquisto sia per le versioni italiane che per quelle cinesi.

Store ufficiale | Versione Global ITALIA

Come avvenuto anche lo scorso anno, la casa di Lei Jun ha portato in Italia solo Xiaomi 15 e 15 Ultra: il modello 15 Pro resta un’esclusiva per il mercato cinese e quindi non arriverà in versione Global.

Amazon | Versione Global ITALIA

GizTop | Versione cinese

Per quanto riguarda i modelli cinesi abbiamo il trittico al completo: la versione base, il fratello maggiore Pro e perfino l’ultimo arrivato Ultra!

Domande frequenti sulla serie Xiaomi 15 Versione Cinese

Xiaomi 15/15 Pro Versione Cinese è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China, disponibile in cinese e inglese. Xiaomi 15/15 Pro Versione Cinese ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. Xiaomi 15/15 Pro Versione Cinese supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da Xiaomi 15/15 Pro Versione Cinese? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono desiderato.

Xiaomi 15/15 Pro – Scheda tecnica (Versione Cinese)

dimensioni 152,3 x 71,2 x 8,08/8,48/8,36 mm, 191/192/189 grammi (15) 161,3 x 75,3 x 8,35/8,73 mm, 213/219 grammi (15 Pro)

certificazione IP68

display piatto OLED LTPO a 12 bit da 6,36″ 1.5K+ (2.670 x 1.200 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit Micro Quad Curved AMOLED LTPO a 12 bit da 6,73″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria 5.400 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W 6.100 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W

fotocamera 50 + 50 + 50 MP (f/1.62-2.0-2.2) con Light Hunter 900 , lenti Leica , OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN1 (115°), teleobiettivo Samsung JN1 con zoom ottico 5X e macro + Xiaomi AISP 2.0 (15) 50 + 50 + 50 MP (f/1.44-2.2-2.5) con Light Hunter 900 , lenti Leica , OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN1, teleobiettivo periscopico Sony IMX882 con zoom ottico 5X e macro + Xiaomi AISP 2.0 (15 Pro)

selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 tramite HyperOS 2

