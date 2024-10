Snapdragon 8 Elite ufficiale: AI e forza bruta per Xiaomi 15, OnePlus 13 e tanti altri

Era nell’aria già da alcune settimane ed ora è ufficiale: il nuovissimo chipset di punta targato Qualcomm non si chiamerà Snapdragon 8 Gen 4 ma cambierà nome ancora una volta. Questa volta abbiamo a che fare – come anticipato da leak e voci di corridoio – con lo Snapdragon 8 Elite: ecco tutte le novità e quali saranno i primi smartphone ad averlo a bordo!

Snapdragon 8 Elite: tutte le novità del chipset dei top di gamma di nuova generazione

Crediti: Qualcomm

Lanciato a distanza di pochissimo dal Dimensity 9400, l’ultimo Snapdragon 8 Elite è il rivale per eccellenza del SoC di MediaTek. Entrambi puntano a performance stellari e – ovviamente – andranno a muovere tutti i flagship di prossima generazione: i primi lanci partiranno già dal mese di ottobre, anche se si tratterà di top di gamma per il mercato cinese. Tornando alle caratteristiche del chipset, Qualcomm ha lanciato la sua CPU Oryon anche per smartphone: per la prima volta non ci sono soluzioni ARM Cortex, ma solo core proprietari. Il SoC è realizzato con processo a 3 nm da TSMC e, proprio come il rivale Dimensity 9400, utilizza solo core ad alta potenza (facendo a meno degli Efficiency Core).

2 x Oryon fino a 4,32 GHz (Core Principali)

fino a (Core Principali) 6 x Oryon fino a 3,53 GHz (Performance Core)

Tra le altre caratteristiche abbiamo una cache L2 da 24 MB e il supporto alla memoria RAM LPDDR5X da 5.300 MHz. Secondo quanto rivelato dalla compagnia statunitense, lo Snapdragon 8 Elite offre un aumento delle prestazioni della CPU del 45% ed un miglioramento dell’efficienza energetica del 44% (rispetto al precedente Snapdragon 8 Gen 3). Viene potenziata anche la parte grafica, con la nuova GPU Adreno: anche in questo caso si registrano delle migliorie lato prestazioni (con un aumento del 40%) ed anche per quanto riguarda il risparmio energetico e le performance del ray tracing. Inoltre si tratta del primo chipset mobile ad arrivare con il supporto ad Unreal Engine 5.3 e allo strumento di rendering Nanite.

Crediti: Qualcomm

Uno degli aspetti principali del precedente SoC era l’attenzione all’intelligenza artificiale e anche il nuovo chipset non fa eccezione. La nuova NPU Hexagon presenta un aumento delle prestazioni del 45% per watt e consente di sfruttare Gen AI, il motore AI di Qualcomm per l’intelligenza artificiale generativa multimodale. Presente all’appello un nuovo ISP, profondamente integrato con l’NPU: il risultato è un HDR ancora più performante, migliorie per i toni della pelle (che appaiono più naturali) e i colori del cielo, una messa a fuoco automatica più precisa. Il modem Snapdragon X80 5G promette prestazioni al top (con download di picco fino a 10 Gbps e una velocità di upload teorica fino a 3,5 Gbps) grazie al nuovo sistema basato su AI (per l’estensione della gamma mmWave). Presente all’appello il sistema FastConnect 7900 (che combina per la prima volta su un chip da 6 nm la tecnologia UWB, il Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4).

Per quanto riguarda i primi smartphone con Snapdragon 8 Elite, ovviamente non mancano nomi attesi e conosciuti: Xiaomi 15 e 15 Pro, OnePlus 13 ma anche telefoni di altri brand (come nel caso di vivo, OPPO, Realme, Samsung, ASUS, Honor).

