Xiaomi 15 Ultra: tutto quello che sappiamo sul “vero” top di gamma

La serie di punta della casa di Lei Jun darà presto il benvenuto ad un nuovo modello top, il “vero” flagship dell’intera gamma. Stiamo parlando di Xiaomi 15 Ultra, dispositivo già confermato dalla stessa compagnia e in arrivo nel corso di questo mese: facciamo il punto della situazione su quanto sappiamo finora (tra leak e dettagli ufficiali) tra design, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (asiatico e internazionale).

Xiaomi 15 Ultra: tutto quello che sappiamo finora e cosa possiamo aspettarci dal prossimo flagship

Design e display

Presunto Xiaomi 15 Ultra – Crediti: Smartprix

Le vere novità di Xiaomi 15 Ultra non dovrebbero riguardare il design: lo stile iconico dei modelli extra-top resterebbe invariato, con un enorme modulo fotografico circolare e un retro caratterizzato da una trama in simil-pelle. Ovviamente l’intento è chiaro, ossia offrire un look che strizza l’occhio a quello di una macchina fotografia (in modo da sottolineare le ambizioni da Camera Phone). Il posizionamento dei sensori all’interno del modulo sarebbe diverso rispetto a Xiaomi 14 Ultra, unica differenza estetica tra i due. Frontalmente dovremmo avere ancora una volta un ampio schermo Micro Quad Curved con un punch hole centrale per la selfie camera (proprio come il precedente modello Ultra).

Crediti: @That_Kartikey (X)

Non si prevedono stravolgimenti per le dimensioni del display: ci sarebbe un pannello AMOLED LTPO da 6,73″ con risoluzione 2K e refresh rate dinamico fino a 120 Hz. Xiaomi 15 e 15 Pro montano, rispettivamente, soluzioni da 6,36″ e 6,73″, quindi il fratello maggiore Ultra dovrebbe avere lo stesso aspetto della versione Pro. Tra le novità è impossibile non aspettarsi un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (posizionato sotto lo schermo): questa caratteristica ha già fatto capolino a bordo degli altri due modelli della serie, quindi è molto probabile che la ritroveremo anche con la variante Ultra. A completare il quadro ci sarebbe poi la certificazione IP69, per una protezione totale da polvere e immersioni in acqua. Rispetto al predecessore ci sarebbero tre colorazioni (Black e White, con l’aggiunta di una versione Silver).

Un piccolo appunto: secondo delle indiscrezioni precedenti Xiaomi 15 Ultra potrebbe essere il primo modello del brand con un display Tandem OLED, ossia caratterizzato da uno schermo OLED a doppio strato, più sottile e duraturo (in grado di offrire una qualità visiva superiore).

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Qualcomm

Le specifiche tecniche di Xiaomi 15 Ultra non dovrebbero presentare delle sorprese: com’è facile intuire è impossibile non aspettarsi uno Snapdragon 8 Elite, ossia l’ultimo chipset di punta realizzato da Qualcomm. Il SoC dei top di gamma di nuova generazione è realizzato a 3 nm e si spinge fino a 4,32 GHz di frequenza massima (il precedente Snapdragon 8 Gen 3 arriva a 3,3 GHz). Come visto in molteplici occasioni, una delle grandi novità è la presenza dei nuovi core proprietari Qualcomm Oryon. Passando alle memorie ci aspettiamo vari tagli in Cina mentre a livello Global, secondo i leak, dovremmo avere un’unica versione da 16/512 GB (LPDDR5X e UFS 4.0).

Non può mancare una batteria al silicio-carbonio, tecnologia molto in voga al momento (dato che permette di sfruttare densità superiori ma senza impattare sullo spessore). Non a caso si vocifera di un’unità da 6.000 mAh (contro i 5.300 mAh di Xiaomi 14 Ultra), sempre con ricarica da 90W e ricarica wireless da 80W. Per il comparto fotografico l’ipotesi più plausibile vede la presenza di una Quad Camera così composta:

50 MP con OIS e apertura variabile (si vocifera di un sensore inedito Sony da 1″ oppure LYT-900 oppure una soluzione micro quattro terzi, M4/3, full frame in 4:3)

con e (si vocifera di un sensore inedito Sony da 1″ oppure LYT-900 oppure una soluzione micro quattro terzi, M4/3, full frame in 4:3) 50 MP ultra-grandangolare

50 MP teleobiettivo con zoom 3X e OIS

con zoom 3X e OIS 200 MP teleobiettivo periscopico con zoom 5X o superiore e OIS

Tutti i sensori sarebbero dotati di ottiche Leica-Summilux, come da tradizione per gli ultimi top di gamma prodotti dal brand; inoltre, di certo non mancherà Xiaomi AISP 2.0, ultima versione del processore d’immagine proprietario della compagnia. Frontalmente, all’interno del punch hole, ci sarebbe una selfie camera da 32 MP o da 50 MP (ci sono ancora voci discordanti).

Lato software diamo per scontata la presenza di HyperOS 2, ultima versione dell’UI di Xiaomi, su base Android 15. Come anticipato dalla stessa azienda, la collaborazione con Google porterà fin da subito all’utilizzo di Gemini. Di certo troveremo la funzione “Cerchia e Cerca” e non dovrebbero mancare tante feature AI (magari con un occhio di riguardo alla fotografica e ai video).

Xiaomi 15 Ultra – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 161,4 x 75,3 x 9,2 mm per circa 220 grammi

certificazione IP69

display Tandem OLED LTPO da 6,73″ 2K (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate 1-120 Hz , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.000 nit

da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (forse ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X o LPDDR6

di RAM LPDDR5X o LPDDR6 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W e ricarica wireless da 80W

con ricarica da e ricarica da 80W fotocamera da 50 + 50 + 50 + 200 MP con Sony inedito da 1″ oppure un sensore micro quattro terzi (M4/3, full frame in 4:3), lenti Leica Summilux con apertura variabile , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom 3X, teleobiettivo periscopico ISOCELL HP9 con zoom 5X o 10X

con da 1″ oppure un sensore micro quattro terzi (M4/3, full frame in 4:3), lenti con , OIS, ultra-grandangolare, con zoom 3X, teleobiettivo con zoom 5X o 10X selfie camera da 50 MP oppure da 32 MP

oppure da Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, comunicazione satellitare bidirezionale

Android 15 con HyperOS 2

Quanto costa Xiaomi 15 Ultra – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Xiaomi 15 Ultra non è ancora nota: sicuramente sarà presentato in Cina a febbraio, come rivelato dagli stessi dirigenti dell’azienda. La versione Global dovrebbe arrivare dopo pochissimo, forse in occasione del MWC 2025 (3-6 marzo); il top di gamma è atteso insieme a Xiaomi 15, mentre la variante Pro dovrebbe restare un’esclusiva cinese. Il prezzo di vendita di Xiaomi 15 Ultra non è stato svelato: ricordiamo che l’attuale 14 Ultra è arrivato in Italia a 1.499,9€ (solo in versione da 16/512 GB, nel momento in cui scriviamo è in promo a 1.099€).

