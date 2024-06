Alleluja: la serie Xiaomi 15 avrà un lettore ID nuovo di zecca

Aggiornamento 07/06: arrivano altri dettagli in merito alla presenza del nuovo lettore d’impronte digitali per la serie Xiaomi 15. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Dopo il lancio della serie 14 in versione Global (c’è anche il “vero” flagship della famiglia, ossia Xiaomi 14 Ultra) è il momento di guardare avanti. Nonostante siamo ancora a metà anno, continuano a fare capolino indiscrezioni sul futuro della gamma Number. Stavolta si parla di Xiaomi 15 e 15 Pro (e probabilmente anche del modello Ultra), che potrebbero avere una gradita novità rispetto ai modelli attuali sul fronte della sicurezza.

Xiaomi 15, 15 Pro e 15 Ultra, si guarda ai futuri modelli top della casa cinese: si parte dal lettore d’impronte digitali

Crediti: Goodix

Stando ad un insider cinese, Xiaomi 15, 15 Pro e 15 Ultra avrebbero dalla loro un lettore d’impronte a ultrasuoni, una novità importante rispetto alla generazione attuale. Questo tipo di lettore ID sotto al display non è una novità assoluta dato che alcuni brand ne fanno uso, Samsung in primis ma anche vivo e iQOO. Nel caso di Xiaomi è una feature inedita, visto che, nonostante le voci iniziali, l’attuale Xiaomi 14 Ultra non presenta questa caratteristica.

Xiaomi avrebbe così deciso di andare all-in: inizialmente si vociferava che questa feature sarebbe stata relegata ai modelli Pro e Ultra, ma a quanto pare sarà presente anche su quello base. A fine 2023, la soluzione targata Goodix sarebbe entrata in produzione di massa, con una lista di brand interessati che comprenderebbe Xiaomi in testa, vivo e OPPO.

Come funziona il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni?

Abbiamo già affrontato in varie occasioni l’argomento, ma è sempre bene fare un ripasso. Il classico lettore d’impronte ottico illumina il polpastrello e utilizza una piccola fotocamera per inquadrarlo e confrontarlo con quello registrato. Il lettore d’impronte ad ultrasuoni è una versione tecnologicamente più avanzata e affidabile: utilizza gli ultrasuoni per creare una mappa 3D del polpastrello con molteplici vantaggi. Oltre a offrire più sicurezza, il sensore a ultrasuoni funziona anche col dito umido o bagnato, è solitamente più rapido e non necessita che lo schermo sia molto illuminato affinché funzioni, evitando il fastidio della luminosità che si alza in contesti poco illuminati, come al cinema o a letto.

