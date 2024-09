Xiaomi 15 e OPPO Find X8 con ricarica magnetica: sarà la volta buona?

Ormai la ricarica wireless è stata ampiamente sdoganata e i dispositivi che supportano questa tecnologia sono tanti. Nonostante ciò i telefoni Android che offrono il supporto alla ricarica wireless magnetica sono ancora pochissimi ma le cose potrebbero cambiare con la prossima generazione di top di gamma: le serie Xiaomi 15 e OPPO Find X8 dovrebbero introdurre – finalmente – la grande novità!

Xiaomi 15 e OPPO Find X8: le nuove serie di top di gamma avranno finalmente la ricarica magnetica

Crediti: Weibo, OPPO

Come al solito è bene prendere il tutto con cautela: l’indiscrezione arriva dal noto insider cinese Digital Chat Station, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. OPPO avrebbe già pronta una Power Bank magnetica ultra-sottile, un accessorio pensato per accompagnare i prossimi flagship. Il leaker allega anche un’immagine e poi riferisce una novità anche lato Xiaomi: la casa di Lei Jun avrebbe realizzato un caricabatterie wireless magnetico ultra-sottile, con una potenza da 30W. L’accessorio è stato certificato con la sigla MDY-17-EY ed offre il supporto alla ricarica da 65W e wireless da 30W. Insomma, in entrambi i casi si tratterebbe di accessori per i prossimi top di gamma.

Xiaomi 15 e 15 Pro, insieme ad OPPO Find X8 e X8 Pro avrebbero tutti il supporto alla ricarica wireless magnetica, una prima volta per gli smartphone dei due brand cinesi. Per quanto riguarda Xiaomi, già il software HyperOS ci ha anticipato qualcosa citando una funzione inedita; in realtà l’azienda di Lei Jun ha svelato la sua ricarica magnetica nel 2022 ma da allora non ha trovato spazio su nessun telefono del brnad.

Nel caso di OPPO è da anni che circolano voci in merito alla tecnologia MagVOOC, con brevetti e voci di corridoio. Questi due marchi cinesi potrebbero non essere i soli a lanciare i primi dispositivi con ricarica magnetica: anche OnePlus potrebbe riservarci delle sorprese, mentre Realme ha ufficializzato la tecnologia MagDart nel 2021 ma senza un lancio commerciale.

